Paquita Salas: “Para ser representante hay que saber fingir muy bien”

Paquita Salas se ha convertido de la noche a la mañana, pese a llevar toda una vida dedicada al mundo de la representación artística, en una de las mánagers más conocidas del cine y la televisión nacional. La serie que lleva su nombre y cuenta, en formato de (falso) documental, el día a día de su agencia, PS Management, ha visibilizado el ingrato mundo de las bambalinas tras el glamour.

Con motivo del estreno de su 2ª temporada este viernes, 29 de junio, hemos logrado superar el filtro de la carpeta de spam de su agencia y hemos obtenido respuestas a algunas preguntas que le lanzamos vía mail y que Paquita, muy amablemente (imaginamos que con la asistencia de su mano derecha, Magüi), ha respondido para JENESAISPOP. Su brevedad es directamente proporcional a la cantidad de titulares que nos deja.

En tu caso, detrás de tu papel como agente, ¿hay una actriz frustrada?

Para ser representante hay que saber fingir muy bien. Tú imagínate, con el carácter que yo tengo, el papelón que me marco conteniéndome con actrices con aires de grandeza, directores déspotas o Carlos Boyero.

¿Qué artista sueñas con tener en tu agencia?

Te digo tres nombres que para mí representan el cine español: José Coronado, Belén Rueda y Dani Rovira. Taquillazo asegurado. Luego Penélope sería un sueño, imagínate, pero negociar con los americanos cada vez me da más pereza.

“Ver a tu actriz en la portada de la TP o recogiendo un Fotogramas es casi como ver a un hijo graduarse”

¿Te ves toda la vida como manager? Eres muy joven aún, claro, pero ¿no es un sector que quema mucho?

Gracias por lo de joven, cielete. Aunque no me lo has preguntado te voy a decir mi secreto: Olay. Yo siempre digo que estoy casada con esto y es verdad. He sacrificado muchas cosas en mi vida por esta profesión: mi matrimonio, hacerme un crucero por el Mediterráneo… Este mundillo te quema pero también te da muchas satisfacciones. Ver a tu actriz en la portada de la TP o recogiendo un Fotogramas es casi como ver a un hijo graduarse.

“¿Tú crees que hace diez años un Imanol Arias o una Alicia Borrachero te iban a hacer un episodio para Internet?”

¿Qué opinas sobre el papel de la televisión tradicional ante estas plataformas de televisión bajo demanda que tanto se llevan ahora? ¿Algún día desaparecerá la caja tonta?

Para mí todo este mundillo de la tele bajo demanda es nuevo pero poco a poco me voy enterando. Antes me hablabas de una webserie y te colgaba el teléfono. ¿Tú crees que hace diez años un Imanol Arias o una Alicia Borrachero te iban a hacer un episodio para Internet? Pero ahora todo está cambiando y los actores lo saben.

Cieletes, hemos grabado una cosita para anunciar que PS está de vuelta. pic.twitter.com/3WIrTzehFM — Paquita Salas (@PaquitaSalas) May 23, 2018

“Para ver una de Almodóvar, de la Coixet o de Trueba a mí me gusta ir a una sala de cine vestida para la ocasión, con el pelo hecho, mis palomitas, mi Toblerone”

¿Y el cine? ¿Crees que le llegará una revolución como la de la tele online?

Yo al cine le tengo mucho respeto. A ver, que una tv movie a la hora de la siesta se disfruta mejor repanchingada en pijama, eso no te lo niego. Pero para ver una de Almodóvar, de la Coixet o de Trueba a mí me gusta ir a una sala de cine vestida para la ocasión, con el pelo hecho, mis palomitas, mi Toblerone… Pero bueno, si las series ahora se ven en Internet o el teatro se representa en trasteros, cualquier cosa es posible.

Como medio musical que somos, querríamos saber si nunca ha representado cantantes o grupos, si se plantea hacerlo, qué tipo de música le flipa, cómo consume música, etc.

Yo estoy más metida en el mundo del cine y la tele pero en estos casos especiales me gusta trabajar con artistas de la música. He llevado a grandes artistas en su faceta como cantantes. Por ejemplo, a mi Nuri Fergó, que tuvo un papel precioso en “Amar” [Ndr: ‘Amar en tiempos revueltos’]. ¡Y cantaba la sintonía y todo! Yo creo que España puede ser como Hollywood, donde todos los actores cantan estupendamente.