Cristina Cifuentes, su pillada con las cremas y su dimisión desatan una ola de tuits y memes memorable

Esta mañana nos desayunábamos con una extraña noticia que venía a ser la puntilla que necesitaba para morir políticamente Cristina Cifuentes, hasta hoy Presidenta de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular: OkDiario publicaba una filmación del circuito cerrado de televisión de un hipermercado en el que un empleado de seguridad la retenía por haber tratado de hurtar dos cremas faciales.

Una noticia que, sumada a su ya debilitada posición por el llamado “mastergate”, por supuesto tráfico de influencias para obtener un máster en la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid, ha culminado con su dimisión a media mañana. Hasta ese momento, la noticia del hurto de cremas ya había hecho aflorar el mejor ingenio de Twitter, con varios trending topics nacionales e insinuaciones de que la filtración del vídeo podría venir del propio PP madrileño, como resultado de las luchas de poder internas del partido, que a muchos han recordado a ‘House of Cards’.

Como sea, una mañana estupenda para disfrutar del mejor lado de Twitter. A continuación recopilamos algunos de los mejores tuits y memes, que incluyen algunos de Querido Antonio, Niño de Elche, Tristán Ulloa… Sin duda lo mejor que nos deja esta dirigente del partido, junto con hits como ‘Yo realicé mi máster‘ o ‘No me voy, me quedo‘.

#EXCLUSIVA Cristina Cifuentes robó en un híper en 2011 siendo la nº 2 de la Asamblea de Madrid: éste es el vídeo https://t.co/6lu7KNu9OH — OKDIARIO (@okdiario) April 25, 2018

NUEVO VIDEO: Broma robando crema Olay en EROSKI (sale mal) pic.twitter.com/JWHCGqNZBx — hhorrible (@humanohorrible) April 25, 2018

Eroski haciendo más por regenerar la política que Ciudadanos. — Francho López (@francho90) April 25, 2018

pic.twitter.com/UAw49iM7qz — Love Will Tear Us Aznar (@lwtuaznar) April 25, 2018

La próxima campaña publicitaria de Olay la tengo muy clara. pic.twitter.com/t19EBGh9wt — Kim Jong-un (@norcoreano) April 25, 2018

Cifuentes tía! Fin del misterio! Te olvidaste el TFM cuando robaste las cremas en el Eroski pic.twitter.com/pmfcpP3lnD — ALAN NEIL (@ALANNEILWM) April 25, 2018

Cristina Cifuentes estará firmando ejemplares de su máster en el Eroski de Vallecas. — La Merkel (@GobernoAlem) April 25, 2018

Ante los numerosos tuits sobre el tema, Joaquín me pide que os informe de que nunca ha estado en un Eroski caracterizado de mujer con abrigo azul. — Enjuto Mojamuto (@enjutomojamuto) April 25, 2018

2011: Un ex espía ruso entra en el Eroski de Vallecas e introduce dos botes de Olay en el bolso de una mujer desprevenida mientras un coche le espera en la puerta. pic.twitter.com/SrtSbqc39Q — Kim Jong-un (@norcoreano) April 25, 2018

Cristina, hazte así, que tienes una cabeza de caballo en la cama. — jlz🙃 (@eurocero) April 25, 2018

Olay ke ase. — Joan Vich Montaner (@joanvich) April 25, 2018

Flashback:

Esperanza Aguirre con gafas de sol y gabardina se cruza con Cifuentes en el Eroski y le mete dos cremas en el bolso sin que se entere.

Se va sonriendo.

Fin del flashback. — Alejandro Alcaraz (@AleAlejandroAZ) April 25, 2018

Esperanza Aguirre celebrando la dimisión de Cifuentes pic.twitter.com/DzqCVL2tJx — 🌴 (@manupalmer) April 25, 2018

Cifuentes

Eroski

Comunidad de Madrid

Máster

Inda

House of Cards pic.twitter.com/YEjA2SUpvC — M.Rajoy (@nengvelasco) April 25, 2018

Iba a guardar este vídeo pero mira, mejor lo pongo ya vaya a ser que no pueda sacarlo luego. pic.twitter.com/5LQNo6PSob — Alfredo Murillo (@kortvex) April 2, 2018

CIFUENTES, hasta nunca y es pronto. — Niño de Elche (@NinodeElche) April 25, 2018

Se ve que lo de las cremas ha sido lo peor. #cifuentesdimisión pic.twitter.com/NzKyKctf2k — Tristán Ulloa (@TrisUlloa) April 25, 2018

Nuestro apoyo a @ccifuentes, tenías que haber aguantado, no sucumbir ante la presión de esos ignominiosos hechos. Sobre las cremas, qué te vamos a decir, tienes un cutis magnífico! y supongo fue un desliz. Esperabamos que contratacaras con información reservada, final de #Hamlet — KOKOSHCA (@uneteakokoshca) April 25, 2018

Twitter va a ser MUY GUAY hoy. Memes y chistes all day. pic.twitter.com/R3dYxWMIXs — Nando Escribano (@NandoEscribano) April 25, 2018

Cristina Cifuentes dimite y devuelve los años que se quitó con las cremas https://t.co/GycTYzHZyM pic.twitter.com/nGQwg8MJDM — El Mundo Today (@elmundotoday) April 25, 2018