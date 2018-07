Patti Smith elogia la canción que Florence le dedica en su nuevo disco

Esta semana, Florence + the Machine ha publicado su esperado nuevo disco, ‘High as Hope’, en el que se incluye una canción titulada ‘Patricia’. ¿Y quién es Patricia? Ni más ni menos que Patti Smith, uno de los mayores ídolos de Florence, si no el que más, y a quien la británica dedica esta bonita canción en la que llama a Patti su “estrella del norte”.

En un post de Instagram de Florence sobre otra de las canciones del disco, ‘The End of Love’, Patti Smith ha aprovechado para elogiar ‘Patricia’, de la que ha dicho es “hermosa”. Por supuesto Florence ha visto el mensaje y, emocionada, ha contestado: “es para ti, gracias por ser mi guía espiritual, una luz en la oscuridad. Las palabras no pueden expresar lo que esto significa para mí”.

Según las “midweeks” británicas, ‘High as Hope’ debutará esta semana en el puesto 2 de las listas, por detrás de ‘Scorpion’ de Drake. El canadiense es un pesado pesadísimo, pero ojo, Florence solo está vendiendo 1.000 copias menos y las tornas pueden cambiar en cualquier momento.

UK Midweeks:

1 Drake – Scorpion [30.5k] *

2 Florence + The Machine – High As Hope [29.6k] *

3 Motion Picture Cast Recording – The Greatest Showman [11.6k]

4 Gorillaz – The Now Now [11.4k] *

5 George Ezra – Staying At Tamara’s [9.3k]