Gorillaz / The Now Now

Reconciliación con Gorillaz tras el resbalón de ‘Humanz‘, un álbum no pésimo pero sí muy poco escuchable, editado el año pasado con hasta 26 canciones en su edición deluxe y una veintena de colaboradores. Entre ellos estaban Grace Jones, De La Soul, Vince Staples, Benjamin Clementine… un elenco alucinante, pero que no mostraba la versión más imprescindible de sí mismo. ‘The Now Now’ no es un disco histórico en la carrera de Damon Albarn, pero tras habernos olvidado demasiado temprano de su lanzamiento más reciente, al menos ha sido capaz de darnos un disco disfrutable para este verano.

El nuevo álbum ha sido escrito en la carretera, y por eso sus canciones se llaman cosas como ‘Hollywood’, ‘Kansas’, ‘Idaho’ o ‘Lake Zurich’, e ideado para la gira internacional de Gorillaz de este verano, pues contiene muchísimas menos colaboraciones y es por tanto menos esclavo de voces y disponibilidad externas. Aparecen Snoop Dogg y Jamie Principle, por ejemplo, pero a ratos ‘The Now Now’ parece más la sucesión de ‘Everyday Robots‘, el fantástico álbum de Damon Albarn en solitario, que la de ‘Humanz’.

Este disco también ha supuesto el regreso de Gorillaz al Billboard Hot 100 por primera vez en 13 añazos, desde ‘Dare’, y me encantaría decir que eso ha tenido mucho que ver con la incorporación de George Benson (el intérprete de la maravillosa, hipnótica ‘Give Me the Night’) a ‘Humility’, pero en realidad parece haber tenido más que ver con la viralización del vídeo realizado en clave de humor con todo el protagonismo de Jack Black. No es, en cualquier caso, una de las mejores canciones de ‘The Now Now’, que en sus momentos álgidos presenta un loable equilibrio entre canciones bailables y hedonistas y reflexivas y oníricas.

Las composiciones de Gorillaz continúan debatiéndose entre la alienación (“I don’t want this isolation / See the state I’m in now?” dice ‘Humility’) y lo superfluo (“Where the beautiful people at? / I said where the beautiful people at? / Beautiful people clap your hands”, arranca diciendo ‘Hollywood’). Y esta última es una de las mejores producciones de la banda para la pista de baile, con una cadencia entre el techno y el disco-funk que sabe parecido al trabajo del sello DFA. Similares son las intenciones del adelanto casi instrumental ‘Lake Zurich’, con sus cencerros, mientras que inmediatamente antes de ‘Hollywood’ encontramos ‘Tranz’, con un ritmo ochentero que casi podríamos vincular a The Human League y unos sintes bastante Kraftwerk.

No faltan esas canciones-rayada que tanto le gustan a Damon Albarn, como ‘Kansas’ o ‘Fire Flies’, pero hay que agradecer la aparición en la segunda mitad del disco, que esta vez dura tan solo 40 minutos, de canciones tan bonitas como la acústica ‘Idaho’ o, sobre todo, ‘One Percent’, una composición muy curiosa que vincula a Gorillaz con grupos apegados al folk sesentero tipo Cat’s Eyes. ‘The Now Now’ se despide con la estupenda ‘Souk Eye’, en la que la percusión tropical topa con una bonita línea de guitarra, mientras Damon “2D” canta: “Quiero quedarme contigo mucho tiempo (…) quiero ver Los Ángeles a través de tus ojos cuando me vaya con tu amor”. El mismo espíritu de ‘Magic City’, en la que Albarn trata de huir de un lugar que le tiene embelesado. Puede que el artista se haya sentido “alienado” durante sus últimos viajes de gira justo cuando acaba de cumplir 50 años, pero lo que le ha salido esta vez es puro recostar en la playa…

Calificación: 7,4/10

Te gustará si te gusta: LCD Soundsystem, Cat’s Eyes, Kali Uchis

Lo mejor: ‘Hollywood’, ‘Lake Zurich’, ‘One Percent’

Escúchalo: Spotify