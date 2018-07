Christine and the Queens detalla por fin ‘Chris’, su nuevo álbum, y presenta ‘Doesn’t Matter’

El anticipado regreso discográfico de Christine and the Queens, proyecto musical de la francesa Héloïse Letissier, es ya una realidad, tras haber presentado algunos teasers y lanzado como adelanto el single ‘Girlfriend’, con colaboración del músico norteamericano Dâm Funk. El álbum se titulará ‘Chris’, como ya había insinuado en varias imágenes promocionales, y verá la luz el día 21 de septiembre. Su portada es una imagen en primer plano de Letissier, customizada con una cera blanda de color amarillo que también escribe el título del álbum.

Además, el anuncio llega con un nuevo single perteneciente al disco. Se titula ‘Doesn’t Matter’ y, como ocurriera con el citado ‘Girlfriend’, también se presenta en dos versiones, una íntegramente en inglés y otra en francés, que en este caso se titula ‘Doesn’t Matter (voleur de soleil)’. Se trata de un tema de corte funk, luminoso y bailable, que también se ha presentado con sendos vídeos, cada uno diferente, dirigidos por Colin Solan Cardo (Alicia Keys, Phoenix, Metronomy, Mura Masa), protagonizados por Christine y de nuevo centrados en la danza.

Recientemente nuestro redactor Jordi Bardají tenía ocasión de ver actuar en directo a Christine and The Queens en la presentación de la nueva APP de Youtube Music, donde interpretó, junto con un cuerpo de baile, varios de sus mayores éxitos y ‘Damn, dis-moi’, la versión francesa de ‘Girlfriend’. ‘Chris’ será presentado en una gira que, de momento, no tiene parada en España.