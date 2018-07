Youtube Music: pros y contras de la nueva app que busca competir con Spotify y Apple Music

Youtube ha presentado recientemente en París la nueva aplicación Youtube Music, con la que pretende introducirse en el mercado de música en streaming y competir con gigantes como Spotify o Apple Music. La presentación, a la que ha podido acudir JENESAISPOP, tenía lugar en la conocida sala La Gaîté Lyrique, y se saldaba con una actuación sorpresa de nada menos que Christine and the Queens, que interpretaba cuatro de sus temas más conocidos para el pequeño grupo de personas afortunadas presentes en el evento, entre ellos, su nuevo single, ‘Damn, dis-moi’. Tras la actuación de Christine and the Queens, pinchaba DJ Marlin.

La aplicación de Youtube Music ya está disponible en opción gratis con publicidad y opción “ad free” y tiene varias ventajas. En primer lugar, el contenido de Youtube Music suma música en streaming -singles o discografías oficiales que solo los usuarios “ad free” pueden descargar para escuchar offline- con contenido solo disponible en Youtube como remezclas, covers y por supuesto cualquier tipo de vídeo musical, ya sea un videoclip, una entrevista o un vídeo en directo. Además, dispone de una herramienta de búsqueda inteligente que reconoce canciones mediante una búsqueda de una parte de la letra o de una idea que evoque la canción, una facilidad de la que otras plataformas de streaming carecen (cabe recordar que Youtube pertenece a Google y de hecho la mayor parte de su contenido musical procede de Google Play). Las “playlists” se actualizan cada día y se crean a medida que escuchas música y reconocen tu estado de ánimo e incluso tu ubicación (si estás en la playa, o en tu casa en un día lluvioso).

Sin embargo, Youtube Music plantea varios problemas. El primero es de ley y moral. Evidentemente, gran parte del contenido de Youtube es oficial, pero a su vez, otra gran parte no lo es (por ejemplo, un disco descatalogado desde hace años, ya solo localizable en Discogs), y todos estos archivos no oficiales están disponibles en Youtube Music, dado que forman parte de la base de datos de Youtube. Así, un fan de Kendrick Lamar puede ponerse por la calle un disco inédito del rapero como si fuera oficial, ya que Youtube Music -al contrario que la aplicación de Youtube- permite que los vídeos sigan reproduciéndose aunque apagues la pantalla del móvil o estés usando otra aplicación, e incluso dispone de modo “solo sonido”, siendo esta una de sus ventajas. El dilema es mayor si hablamos de un artista más desconocido cuya discografía completa está totalmente ausente de las plataformas de streaming, pero no de Youtube, como es el caso de La Monte Young, o solo en parte, como es el caso de Joanna Newsom.

El segundo problema que presenta Youtube Music es que no está tan claro a qué público puede dirigirse, al menos de momento. La idea es que Youtube Music parece querer reunir a dos públicos como son el que usa Spotify o Apple Music y el que usa Youtube. La diferencia es que una gran parte de usuarios de Youtube lo son porque una gran parte de su contenido es totalmente libre, ya que depende de sus usuarios, no de artistas o discográficas, por lo que no optan por un formato de pago aunque este ofrezca mayor calidad de sonido. Es fácil asumir que el usuario de Spotify se quedará en Spotify (especialmente el usuario Premium, que paga) y el usuario de Youtube se quedará en Youtube (especialmente el usuario estándar, que no paga), y las innovaciones de Youtube Music no son tantas ni tan atractivas como para producir un verdadero viraje hacia una nueva dirección.

Durante la presentación de Youtube Music realizada en La Gaîté Lyrique de París, Candice Morrissey contaba a JENESAISPOP que Youtube Music está “trabajando” para suplir una de las carencias típicas de las plataformas de streaming que afortunadamente Spotify resolvió no hace mucho, la presencia de créditos de composición y producción en la base de datos de la plataforma. Además, relataba que pese a la actual validez del “chart” de vídeos de Youtube (efectivamente muy útil para conocer qué música es tendencia en un momento determinado), Youtube Music busca también colaborar con listas de éxitos como la de Billboard y computar en ellas como hacen las plataformas de música en streaming más usadas actualmente. En Reino Unido, Youtube se ha incorporado a las listas oficiales esta misma semana.

Youtube Music tiene sus cosas: sus “playlists” prometen ser bastante sofisticadas, su diseño gráfico es muy atractivo, y la herramienta de búsqueda inteligente es todo un puntazo. Además, no nos vamos a engañar: puede que, desde una perspectiva legal, la presencia de música totalmente descatalogada -o no subida oficialmente- en Youtube y por tanto en Youtube Music presente sus problemas, pero mucha de esa música lleva años subida a la plataforma sin que nadie haya reclamado nada, seguramente porque representa una de las pocas maneras con las que las nuevas generaciones tienen acceso a ella, así que poder escucharla por la calle como si nada tiene su gracia. El tiempo dirá si la idea funciona.