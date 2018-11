These New Puritans reaparecen 5 años después con ‘Into the Fire’, anticipo de un disco “bello y brutal”

En el verano de 2013 los británicos These New Puritans lanzaban ‘Fields of Reeds‘, un tercer largo que aproximaba su experimentación rock a territorios propios de la neoclásica, tras el atinado volantazo estilístico hacia el artrock que supuso el gran ‘Hidden‘ (2010). Sin embargo, y extrañamente, nada más se ha sabido de ellos… hasta ahora.

Y es que el grupo comandado por los hermanos Jack y George Barnett estrenaba esta semana en The Fader (y hoy ya está disponible en plataformas de streaming) su primer single en 5 años. Se titula ‘Into the Fire’ y, por un momento, parece irrumpir en territorios del pop rock convencional… pero es sólo por un momento, porque en cuanto irrumpen las percusiones y el piano –elemento fundamental en su música–, llega la oscuridad y las disonancias, a las que contribuye el afamado David Tibet, alma de uno de los grupos experimentales más fundamentales de los 80, Current 93. Curiosamente, nunca se pierde cierta luminosidad, en su estructura casi convencional.

Y es que, según avanzan los Barnett al medio británico, su nuevo disco es “impactante” y “brutal y bello al mismo tiempo”. También cuentan que el grupo vuelve a constar básicamente de ambos músicos (con Jack viviendo en Berlín desde que terminaron su última gira), por lo que ellos han hecho el papel de “20 músicos” para este trabajo, del que ‘Into the Fire’ es apenas “el giro del picaporte de la puerta” que lleva al nuevo espacio que han abierto.