Backstreet Boys estrenan ‘Chances’ y anuncian fechas en Madrid y Barcelona para mayo

Backstreet Boys, protagonistas de unos de los documentales musicales más recomendables de Netflix, han anunciado nuevo disco, ‘DNA’, y la gira mundial que realizarán para presentarlo les traerá a España. Actuarán el 13 de mayo en el WiZink Center de Madrid y el 17 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Las entradas saldrán a la venta el próximo 16 de noviembre, mientras el álbum, el décimo de su carrera, llegará a las tiendas el 25 de enero.

Los intérpretes de ‘Everybody’ y ‘I Want it That Way’ ya no son el fenómeno que fueron a finales de los 90 y principios de los 2000, pero sí puede decirse que su música ha evolucionado con el tiempo, a menudo dejando singles tan certeros como ‘Incomplete’, ‘In a World Like This’ o ‘Permanent Stain’ y como demostraba de hecho su reciente single ‘Don’t Go Breaking My Heart’, publicado hace más de un año que les acercaba a los terrenos más synth-poperos de Carly Rae Jepsen, Katy Perry o Robyn.

Y para muestra que Backstreet Boys no han tenido problema en adaptarse a los nuevos tiempos, su nuevo single, ‘Chances’, está compuesto por Ryan Tedder y el mismo Shawn Mendes que es hoy es una de las mayores estrellas adolescentes del momento. A pesar de lo que sugieren estos dos nombres, ‘Chances’ es también bastante synth-popera, aunque en este caso no olvida la presencia de las guitarras marca de la casa. Sí, podría haber sido un single de Shawn Mendes.