Sendas ilustraciones de Rosalía, nuevas portadas de Rockdelux y Mondosonoro

Rosalía es la portada de los números de enero de Rockdelux y Mondosonoro, pues la cantante es el número 1 de álbumes nacionales del año para ambas publicaciones. Desconocemos si por coincidencia o porque la cantante no estaba available para una sesión de fotos exclusiva, en el primer caso se ha recurrido a la mano de Joaquín Reyes y en el segundo a PrismaMata Studio. Esta noticia contiene SPOILERS sobre las listas de ambas revistas.

Lisabö, Los Hermanos Cubero, Nacho Vegas y Niño de Elche completan el top 5 nacional de discos del año para Rockdelux, destacando también las buenísimas posiciones de Hazte Lapón, La Estrella de David, Tote King o Joaquín Pascual. En cuanto a ausencias, pese a que la lista nacional tiene hasta 45 puestos, no aparecen Zahara o Rusos Blancos, aunque sí Dorian, si la memoria no falla, por primera vez en su vida. En internacional, el disco del año es el de Low seguido -atención- por J. Balvin, en sintonía con la portada del mes pasado. Completa el podio ‘Heaven and Earth’, el disco doble de jazz de Kamasi Washington. Hay reivindicaciones de pop como los discos de Robyn, Tirzah, SOPHIE, Kali Uchis o Christine and the Queens, si bien Ariana Grande no aparece ni siquiera en el top 50 de canciones. Otros grandes ausentes son The 1975.

Como es habitual, las interesantes listas de Rockdelux incluyen imprescindibles listados con los mejores vídeos, series, libros, libros de pop, novelas gráficas o películas. Ahí encontramos reivindicadas obras como ‘Lo que más me gustan son los monstruos’, la serie ‘Atlanta’, la película ‘Cold War’, el libro ‘Reacciones psicóticas y mierda de carburador’ y la novela ‘Lincoln en el Bardo’.

En Mondosonoro, que el mes pasado ya había desvelado su lista internacional, encabezada por Idles, han cabido en Discos Nacionales Natos y Waor, Mourn, Hinds, Rrrucculla, Quentin Gas & los Zíngaros y Axolotes Mexicanos a diferencia de lo que ha sucedido en otras listas. El top 2 nacional del año es La Plata, seguidos por La Estrella de David. Su lista está disponible en la web. También puedes recordar nuestras listas con lo mejor del año aquí y aquí.