Hozier: “Para cierto público siempre ha sido fácil desacreditar el hip-hop, pero el hip-hop acredita la realidad”

Hozier visitaba La Riviera de Madrid a finales de 2018 para presentar las canciones de su último EP ‘Nina Cried Power’. Aunque no era el plan inicial, su próximo disco, que acaba de anunciarse junto a un nuevo single, sí contendrá muchas de las canciones del EP, como la titular y dos que de hecho han calado más entre sus seguidores, ‘Shrike’ y ‘Movement’. Antes de que el músico tocara en esta sala pudimos hacerle unas cuantas preguntas sobre su reciente lanzamiento y ese inminente ‘Wasteland, Baby!’ que ahora sabemos que saldrá el 1 de marzo. Hozier, que tiene 28 años aunque aparenta menos, se muestra bastante tímido y hasta ligeramente nervioso, en contraste con el vozarrón que despliega como vocalista y la solidez de sus opiniones.

¿Cómo es para ti actuar en una sala como La Riviera? No sé calcular si es grande o pequeña en tu caso.

Depende de en qué parte del mundo esté. La última vez ya tocamos aquí, y creo que son como 1500 o 1600 personas. Para Europa para mí algo de este tamaño tiene todo el sentido. Me gusta. Tocar en salas o también en bares está muy bien.

¿Dónde tienes tu mayor audiencia?

Quizá en Estados Unidos. Siempre hay una energía y un ambiente diferentes. De todas formas, este tamaño de sala es mi favorito, porque estás cerca de la audiencia, no te sientes tan lejos de ella. Y es un sitio de estar de pie desde el principio, por lo que la gente no tiene que tomar la decisión de si se levanta o no.

¿Y te influye para el tipo de música que tocas?

Depende. En este tamaño puedes hacer canciones más tranquilas y es fácil conectar a un nivel personal, lo cual está guay.

Pienso que ‘Nina Cried Power’ puede ser tu mejor canción, pero no sé si es de la que estás más orgulloso.

Estoy muy orgulloso, de las que más, también por la presencia de Mavis Staples. Que ella quisiera estar y formar parte me ha dejado un muy buen recuerdo; y de Booker T. Jones, que toca el órgano.

‘Nina Cried Power’ era dependiente de la colaboración de Mavis Staples. Hubo conversaciones sobre qué habríamos hecho si ella no hubiera podido cantarla, pero por suerte no he tenido que pensar en ello. Menos mal. Lo habría pasado mal”

Ya hemos escrito sobre cómo os conocisteis después de coincidir en varios festivales, pero no sé si has pensado qué habría pasado con esta canción si ella no hubiera podido colaborar en ella.

No sé… Sí lo he pensado. La canción era dependiente de su colaboración. Hubo conversaciones sobre qué habríamos hecho, pero por suerte no he tenido que pensar en ello. Menos mal. Lo habría pasado mal. No habría salido si ella no hubiera podido.

Hay otros grandes cantantes mencionados (sobre todo muertos, pero no solo). ¿Ninguna otra gran estrella que pensaras que podía encajar?

Probablemente lo habría podido intentar, pero era muy importante para mí en lo personal que fuera Mavis quien cantara.

¿Ella te conocía?

Sí, me ha apoyado mucho. Una de las razones de que nos juntáramos es que ella solía cantar parte de ‘Take Me to Church’ en sus conciertos. Cuando dijo que le encantaba, intentamos conocernos y hubo conversaciones para que yo colaborara en su disco. Nunca pudimos porque los dos siempre estábamos de gira. Al final nuestros caminos se cruzaron, y para mí fue un gran honor, porque es una leyenda de tal tamaño… Tenía esta canción en mente y tenía que ser ella quien la cantara.



“La música de Mavis Staples no son solo canciones, son documentos que captan el espíritu de una época”

¿Has escuchado sus trabajos recientes con Jeff Tweedy o M Ward?

Escuché su nuevo disco cuando empecé a trabajar en esta canción porque ya sabes que las voces de los artistas van cambiando. Su trabajo con Jeff Tweedy me parece maravilloso, contiene ese espíritu de protesta contra la brutalidad policial y sobre el presente de la comunidad negra en América. Ella mantiene ese espíritu. Pero estaba más familiarizado con sus canciones antiguas, por supuesto. Eran canciones tan honestas sobre ser una persona de color en América… Contenían mucha motivación para que la gente se levantara y luchara por el cambio. Es algo que se consiguió y es muy inspirador. La canción es una honesta expresión de cómo es la vida. Su música antigua era muy inspiradora como documento. No son solo canciones, son documentos que captan el espíritu de una época.

¿Escuchas algo actual de hip-hop tratando este mismo tema o solo cosas antiguas? Me refiero a Kendrick Lamar y cosas así.

Sí, sí, está saliendo material increíble en el hip-hop ahora mismo. Siempre ha sido así, a decir verdad. Siempre ha sido fácil para alguien que no está metido en el hip-hop desacreditarlo por usar samples o no ser música, pero cuando escuchas hip-hop o vuelves a los 90 a cosas como 2-Pac, estaban expresando que afrontaban discriminación institucional. La honesta expresión de ese problema acredita su importancia porque acredita la realidad. Nada puede cambiar hasta que la realidad está acreditada. Además, hay un hueco muy grande entre la expresión de alguien y la comprensión de otros miembros de la comunidad, de la experiencia de que la discriminación existe, de que pasan cosas.

¿Has tenido algún tipo de “feedback” de alguien del hip-hop por ‘Nina Cried Power’?

No tanto, diría. Tiene un sentir diferente. No sé… Yo juego la carta del folk…

¿Esperabas mejor recepción para este tema? Incluso otras canciones del EP han calado más…

Es interesante, sí. La gente conecta con canciones como conecta. Me sorprendió que otras canciones del EP conectaran mejor con el público, como ‘Shrike’. Lo cual está muy bien. “Nina” llegó a la cima de las listas alternativas en América, pero sí, en streaming, ha sido otra cosa. La gente ha oído más a las otras canciones. Para mí, es alentador que hayan conectado con las canciones, en cualquier caso.

¿Qué es lo que se oye en esta canción, que no son palmas?

Es una canción de folk con una guitarra acústica. ‘Shrike’ es como un tipo de pájaro, que mata a otros más pequeños. Da un poco de miedo.

El sonido es como una escopeta.

Sí, es verdad (imita el ruido).

“‘Nothing Fucks With My Baby’ no tiene género, no creo que haya nada de género en ella. No hay ninguna mujer en la canción”

¿Puede haber algo de feminismo en ‘Nothing Fucks With My Baby’? El carácter protector que tiene (irónico o no).

No diría que haya proyectado feminismo en ella, pero si tú lo haces, está bien. Es una canción de amor sobre alguien que es muy, muy fuerte. Y no creo que tenga género, no creo que haya nada de género en ella. No hay ninguna mujer en la canción. Es sobre un amor muy fuerte, y se inspira en ‘Second Coming’ de W. B Yeats, es sobre su sentido final del mundo, y ahí empieza la canción. Imagina que el Anticristo llega de hecho a la Tierra y pone a esta persona con la que hay que lidiar.

Creo que tus fans en Genius han hecho el trabajo de explicar lo de Yeats y hay teorías, sí, aunque no las has verificado.

Lo miraré. Creo que las del EP sí han sido verificadas por el sello.

Las letras, pero no las teorías.

Sí, solo las letras.

¿Has tenido una recepción especial de la comunidad gay por el vídeo de ‘Take Me To Church’? En general, y quiero recalcar que lo digo en general, no parece haber mucho gusto por el folk en la comunidad gay.

Puedo hablarte sobre eso, sí. A la gente le gusta la música que le gusta. La sexualidad no dirige el gusto musical. Pero claro que recibí aprecio y gestos de solidaridad. En ese momento estaban pasando cosas que me enfadaron mucho, sobre todo contra la comunidad gay en Rusia, y creo que en esta era no hay fronteras. Vivimos en una comunidad global, y sí recibí aprecio. Yo solo era un actor más en medio de la solidaridad.



Hablando de este tema, que tocaste en los Grammys con Annie Lennox, ¿es verdad que solo puedes actuar allí mediante dueto?

Normalmente es un dueto, pero estoy seguro de que hay excepciones.

Si no eres Adele, quiero decir.

Sí, de hecho ella iba sola. Y Beyoncé. Que recuerde, incluso Pharrell Williams hizo un dúo. Es lo normal.

Bon Iver dijo que no salía si tenía que ser un dúo y no salió.

Bueno, ya sabes, está bien. De hecho, cuando se lo propusieron a Annie Lennox dijo como “huy, no” (risas).

¿Y cuánto tardó en cambiar de opinión?

No sé, por suerte no mucho. Cuando llegó a mis oídos ya estaba solucionado (risas).

¿A ti te gustaba ella?

Sí, Annie Lennox es de donde yo vengo.

Ahora que has mencionado a Beyoncé, también sueles hacer en directo esta versión de ‘Say My Name’…

Cuando vas a la radio te piden una versión, así que llevas una serie de canciones en el bolsillo con diferentes arreglos y a veces sorprendes a la audiencia.

“Ahora aprecio la música pop por lo que es: melodía, ritmo, los elementos de la canción, el juego con esos elementos. Es más como un ejercicio de ver lo que tiene la canción”

¿Te gusta la música pop?

La aprecio… (NdE: con cautela). ‘Say My Name’ la oía a los 11 o 12 años, en ese momento ya oía blues y soul, y no me interesaba, no quería escuchar música pop. Pero 10 años después aprecias la música pop por lo que es: melodía, ritmo, los elementos de la canción, el juego con esos elementos. Es más como un ejercicio de ver lo que tiene la canción.

No sé si conoces a Villagers.

Sí, claro, Conor O’Brien.

Le entrevisté y me dijo algo interesante sobre la religión, que se ha hecho más espiritual a medida que se acercaba a los 30. Y tu EP habla también de religión…

Gracias por recordarme que estoy cerca de los 30 (risas) Conor es un gran autor de canciones. Cormac Curran, que toca el órgano con nosotros esta noche, ha estado en su último disco. En su disco hay muchos elementos de espiritualidad y es verdad que también en algunas de mis canciones. Algunas tienen referencias bíblicas, la imaginería de la Biblia, de las revelaciones, el fin del mundo… Pero en mi caso es más sobre experiencias de la vida diaria, sea sobre amor, esperanza, alegría o lo que sea. Sobre encontrar espiritualidad ahí, en cosas muy personales y privadas.

¿Y ese va a ser un tema del disco al completo?

En cierta manera, el disco es menos concienciado. El disco anterior era sobre liberarte de los cambios de ideología, del dogma. Sobre ser capaz de exponer tu vida personal a tu manera, tu identidad espiritual. Cómo la escoges o la llamas. Y en este disco puede salir de vez en cuando algo así, pero es más sobre el sentido del fin del mundo. Sobre encontrar unas pocas palabras de confort en medio del fin del mundo.

¿Te preocupa que el próximo disco tenga éxito?

No soy una persona de números. El sello, sí. Para mí todo esto es más que el trabajo se haga de una manera honesta, como con el primero. Es más sentir que lo que hago es honesto y que la gente lo disfrute.