“Qué me pasa, no soy la única mujer que no se casa”: Chenoa strikes again

Chenoa, actual jurado en ‘Tu cara me suena’, no logró buenas ventas en 2017 con su último disco, ‘#SoyHumana’, pero la cantante no se rinde y este jueves ha lanzado un nuevo single cuyo videoclip se ha colocado en pocas horas entre los más vistos de Youtube España, saludando ahora desde el número 30.

‘A mi manera’ mezcla en una licuadora sonidos de tropical house a la moda, lo que parecen palmas flamencas y sonidos arábigos, en una canción que si se destaca por algo es por su letra, como suele ocurrir con Chenoa. En este caso, son varias las referencias al pasado de la cantante presentes en ella: la más clara alude a ‘Cuando tú vas’ y la más sutil al episodio chándal del que Chenoa habló en detalle en su última visita a El Hormiguero.

Aunque la frase estrella de ‘A mi manera’, por cierto una composición, entre otras personas, de Barei, ha de ser la que le da inicio. Más claro no puede ser ese “qué me pasa, no soy la única mujer que no se casa” que resume la temática de esta composición sobre quererse a una misma ante todo, y que compite ya contra “me levanto muy temprano con mi café en mi mano” como su mejor rima ever. Solo Chenoa.