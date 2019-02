Así serán las espectaculares reediciones ampliadas del catálogo de Stereolab

Tal y como anunciaban meses atrás, Stereolab publicarán este año reediciones de sus 7 álbumes de estudio, coincidiendo con la gira de reunión que, tras 10 años de inactividad, realizarán y que recalará en nuestro país, en principio, dentro del festival Primavera Sound 2019. El grupo británico acaba de presentar los detalles de las primeras de esas reediciones y, a decir verdad, parecen tan espectaculares como cabía desear.

El 3 de mayo de 2019 empieza la campaña de reediciones de 7 álbumes de Stereolab, empezando por ‘Transient Random Noise-Bursts With Announcements’ de 1993 y ‘Mars Audiac Quintet’ de 1994. Se trata de reediciones en Warp Records y Duophonic UHF Disks, expandidas y remasterizadas en vinilo, CD y digital. Cada álbum ha sido remasterizado a partir de las cintas originales 1/2” por Bo Kondren en Calyx Mastering, con supervisión de Tim Gane. El material extra incluye tomas alternativas, demos en 4 pistas y mezclas inéditas. Una de ellas es una “early version” de ‘French Disco’ que ya está disponible en plataformas de streaming y encontraréis al final del post.



Las ediciones iniciales en vinilo serán en vinilo transparente triple y numerado, que contendrá un poster/insert con anotaciones de Tim. También incluirán un cupón rascable de lotería y todos los ganadores recibirán un EP “12 edición limitada. Además, la banda ha producido también una edición súper limitada de 500 vinilos transparentes y 250 CDs, que llevarán una cinta (obi band) numerada hecha de 2” 24 de cinta de máster de Stereolab. Éstos solo estarán disponibles desde la web.



Más tarde, en agosto, llegarán las correspondientes nuevas ediciones de de ‘Emperor Tomato Ketchup’, ‘Dots and Loops’, ‘Cobra and Phases Group Play Voltage in the Milky Night’ y, ya en noviembre, ‘Sound-Dust’ y ‘Margerine Eclipse’. La presentación de esta serie se ha hecho en redes sociales con una especie de video-teaser:

Estos son los tracklists de los dos primeros volúmenes anunciados:

TRANSIENT RANDOM-NOISE BURSTS WITH ANNOUNCEMENTS [Expanded Edition]



Disk 1

01. Tone Burst

02. Our Trinitone Blast

03. Pack Yr Romantic Mind

04. I’m Going Out Of My Way

05. Golden Ball

06. Pause

07. Jenny Ondioline

08. Analogue Rock

09. Crest

10. Lock-Groove Lullaby



Disk 2

01. Fragments

02. Jenny Ondioline [7″/EP Version – Alternative Mix]

03. Drum – Backwards Bass – Organ [Jenny Ondioline Breakdown Full Version]

04. Analogue Rock [Original Mix]

05. Pause [Original Mix]

06. French Disco [Early Version Mix]

07. Jenny Ondioline Part 2 [Breakdown Mix]

08. Fruition – Demo

09. I’m Going Out Of My Way – Demo

10. French Disco – Demo

11. Lock Groove Lullaby – Demo

12. Jenny Ondioline – Demo

13. Pause – Demo



MARS AUDIAC QUINTET [Expanded Edition]



Disk 1

01. Three-Dee Melodie

02. Wow And Flutter

03. Transona Five

04. Des Etoiles Electroniques

05. Ping Pong

06. Anamorphose

07. Three Longers Later

08. Nihilist Assault Group

09. International Colouring Contest

10. The Stars Our Destination

11. Transporte Sans Bouger

12. L’Enfer Des Formes

13. Outer Accelerator

14. New Orthophony

15. Fiery Yellow



Disk 2

01. Ulan Bator

02. Klang Tone

03. Melochord Seventy-Five [Original

Pulse Version]

04. Outer Accelerator – [Original Mix]

05. Nihilist assault Group – Part 6

06. Wow and Flutter [7″/EP Version –

Alternative Mix]

07. Des Etoile Electroniques – Demo

08. Ping Pong- Demo

09. The Stars Our Destination – Demo

10. Three Longers Later – Demo11. Transona Five – Demo

12. Transporté Sans Bouger – Demo