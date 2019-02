Esto sí que no lo habíamos visto venir (bueno, al menos hasta ayer, cuando se anunció en redes sociales): la Spice Girl menos prolífica en lo musical lanza single. Bueno, la segunda menos prolífica tras Victoria Beckham, claro. Me refiero a Emma Bunton, cuyo último álbum, ‘Life in Mono’, data de 2006, nada menos. Desde 2010 se tomó un descanso de la música que sólo interrumpió ocasionalmente, apenas en una colaboración esporádica con su compañera de girl band Melanie C y alguna canción anecdótica más para la copa de mundo de fútbol celebrada en Reino Unido en 2014.

Pero, tras saberse que a finales del pasado año había firmado un contrato con BMG, esta misma semana se confirmaba que ha grabado un álbum llamado ‘My Happy Place’, y que se publicará el día 12 de abril. Incluso ya ha mostrado su portada y ha revelado que cuenta con un dueto de Will Young. El título del álbum, dice, surge del hecho de que ha podido escribir y grabar este álbum teniendo cerca a su familia y amigos, que visitaban el estudio con frecuencia mientras trabajaba, reuniendo todo lo que más quiere, y tal.

Hoy ha presentado su primer single y, la verdad, nos ha sorprendido casi tanto como la noticia de su nuevo álbum: ‘Baby Please Don’t Go’, co-escrita por Bunton con Paul Barry (autor de ‘Believe’ de Cher, poca broma) y Paul Meehan (The Corrs, Craig David), es un buen número de pop con producción retro-soul a lo Duffy, que tampoco queda tan lejos de singles como ‘I’ll Be There‘. ¿Seguirá la misma deriva el resto del álbum? Además, recordemos que Emma, junto a sus cuatro compañeras en activo, hará este verano conciertos masivos en Reino Unido con las Spice Girls.