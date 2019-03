El garaje de Supermeganada, el R&B de Halley y el pop C-86 de Pararrayos, en la cuarta semifinal de Bala Perduda

Bala Perduda, el concurso cazatalentos de la Sala Apolo, continúa y tras sus primeras tres semifinales, en las que han resultado victoriosos Matote, Sunny Girls y Ominira, celebra su cuarta semifinal este martes 5 de marzo.

Os recordamos que el acceso al evento es gratuito para poseedores del abono de Primavera Sound 2018 o la tarjeta Apolo 113 y también para las personas que marquen “asistiré” y pongan su nombre en Facebook (también hay una entrada + cerveza o refresco disponible por 4 euros).

Los tres grupos que competirán por llegar a la final de Bala Perduda este martes, y por lo tanto para alzarse como ganadores de un concurso que les valdrá una actuación en Primavera Sound y financiación para grabar un disco, son Supermeganada, Halley y Pararrayos.

Desde Barcelona, el trío liderado por Victor Hermida Supermeganada practica un garage-punk gamberro onda Ramones, en canciones de primeras tan instantáneas como ‘Tic-tac’ que, interpretadas en castellano, acercan necesariamente su proyecto al de Mujeres, Futuro Terror o Melenas. Cabe destacar la voz de Hermida, carismática y personal como pocas.

Por su parte, Halley llega de Murcia pero cantando en inglés, como demuestra en su EP ‘Temper Drive’, en el que se intuye el interés del grupo por el R&B alternativo más romántico y ensoñador.