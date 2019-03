Christina Rosenvinge, Ana Torroja, Zahara, Bea Pelea, Los Planetas… piden equidad el 8 de marzo

Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se celebra en España una nueva huelga feminista para reivindicar los derechos de la mujer. Las manifestaciones están teniendo lugar en todo del mundo y son varias las personalidades destacadas del mundo de la cultura que saldrán a la calle y también están acudiendo a las redes sociales para decir no al machismo y exigir una sociedad equitativa y justa.

En Instagram, Zahara ha compartido un importante mensaje: “El feminismo es igualdad. Es cuestionarse cada día qué hacemos por inercia del heteropatriarcado y qué podemos cambiar para mejorar. Ya lo hemos tenido difícil simplemente explicando qué es como para que ahora encima quieran vendernos uno liberal; pero claro, es mucho mejor inventarse uno acorde a sus intereses que tratar de entender el que es. Y cuento todo esto porque el 8M estaré de huelga. Ni me veréis por aquí, ni concederé entrevistas o contestaré mails, ni haré ninguna compra. Tampoco quiero que me felicitéis, me regaléis flores o me ofrezcáis descuentos en vuestras webs por ser mujer. Las cosas están cambiando, pero queda muchísimo por hacer. Por eso este 8M estaré reflexionado, pensando en qué puedo hacer desde mi rincón y, si llego a tiempo desde Galicia, iré a la manifestación”.

Belako, por su parte, reivindican los espacios seguros para las mujeres en los conciertos: “Hoy, como cada día, sobran motivos para luchar por las que ya no están y por las que no pueden hacerlo. Nos asesinan, nos violan, nos maltratan y discriminan constantemente y aquí no pasa nada. Vamos a repetirlo hasta la saciedad: si le tocan a una, nos tocan a todas. Estamos hartas, y no vamos a parar hasta conseguir una sociedad más justa. Gracias a dedicarnos a la música, hemos aprendido lo importante que es crear espacios seguros y dejar claro que en nuestros conciertos no son bienvenidos quienes se atrevan a maltratar física verbal o psicológicamente (nos rodeamos de maltratadores a los que no les hace falta levantar la mano o insultar para hacer daño) a una mujer, que no queremos ver pogos de machirulos haciendo demostraciones de fuerza, y vamos a seguir utilizando nuestro pequeño foco para hacer todo el ruido posible. Queremos rodearnos de más mujeres en los carteles, currando en salas, festis, desgañitándose entre el público, queremos seguir aprendiendo de vosotras”.

También Amaral ha expresado en sus redes que saldrá a la calle a protestar por el 8 de marzo: “Somos DEMASIADAS y no podrán pasar por encima de los años que tuvimos que callar”. Por otro lado, Izal piden que la igualdad vaya “de polo sur a polo norte”: “Por todas las mujeres de verde, azul, rosa o del color que sea. Muchas cosas tienen que seguir cambiando, no paramos de pensarlo. Para eso tenemos que fomentar que este planeta sea igualitario y justo. Está en manos de todos lograrlo”.

Miley Cyrus, que ha compartido una galería de sus “mujeres que lo petan” favoritas; Tulsa, Vetusta Morla, Marilia o la ilustradora Moderna de Pueblo son algunas de las personas que celebran el 8 de marzo en sus redes. Los Planetas han recordado a su bajista femenina, mientras otros artistas que han colgado sus aportaciones han sido Christina Rosenvinge, Dolorosa, Bea Pelea, New Day, Sidonie (con ilustración de Nina Simone), Coque Malla, Leiva o Ana Torroja, que ha dicho: “Me siento orgullosa de ser mujer. En casa me enseñaron a quererme, respetarme, valorarme, a ser independiente, a creer en mí. Estamos en el camino, hemos avanzado, pero aún no hemos llegado. Sigamos luchando por la igualdad, sigamos concienciando”. Rayden ha compartido un vídeo en el que habla sobre por qué existe el #8M, indica que irá a la manifestación y concluye que si: “alguien me dice que soy un bragazas me come el culo, si alguien me dice que soy feminazi, me come el culo”.

