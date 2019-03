Escucha lo nuevo de Carolina Durante, Billie Eilish, Dido, The Black Keys, The Chemical Brothers…

El lanzamiento pop más importante de este importante 8 de marzo en cuanto a álbumes es ‘Still on My Mind’, el primer disco de Dido en cinco años. Además, hoy viernes ven la luz los nuevos discos de Foals, Gesaffelstein, Sigrid (por fin, aleluya), Helado Negro, Juice WLRD y M83 (la banda sonora de ‘Knife + Heart’).

Entre los nuevos singles que deja el viernes se encuentra ‘Joder, no sé’ de Carolina Durante, el primer sencillo oficial de un disco en el que no encontrarás sus viejos hits. También ‘wish you were way’ de Billie Eilish, ‘Lo/Hi’ de The Black Keys (su primer single en 5 años) y la curiosa unión de Marshmello con CHVRCHES en ‘Here with Me’ destacan entre las novedades de la semana.

Más singles en la playlists los firman Mueveloreina con su ‘Tiki Tiki’, lo nuevo de Ava Max tras el éxito de ‘Sweet but Psycho, ‘So Am I’, Las Chillers con ‘Baile’ o Kindness junto a Robyn y Todd Rundgren en ‘Cry Everything’. The Chemical Brothers, Vampire Weekend, The National, Khalid, Las Robertas o la versión final de ‘La venda’ de Miki Núñez, también entre las novedades de la semana y del viernes.