Vetusta Morla llevarán la celebración del X aniversario de su álbum debut al FIB 2019

Con todo el derecho del mundo, probando holgadamente su tirón para con las masas, Vetusta Morla se convierten en nuevos cabezas de cartel de la 25ª edición del Festival de Benicássim. El FIB anuncia esta mañana que el grupo madrileño engrosa su programación con un concierto muy especial, único, dicen, que se centrará en su álbum debut ‘Un día en el mundo‘. Un disco que cumplía recientemente 10 años, y cuya efemérides celebraban con sus fans abarrotando el WiZink Center de Madrid. Este show, según la nota de prensa del festival, también se centrará en ese trabajo, pero incluirá otras “sorpresas” que lo convertirán en un concierto “exclusivo”.

EL FIB también anuncia una serie de fiestas previas denominadas Midnight By FIB que se celebran antes del grueso del festival. Estas pre-parties están organizadas junto a dos clubes locales, Buddha y Casablanca, y se celebrarán en las noches del lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de julio, contando con DJs y sets de Dave Rowntree (Blur), Carl Barât (The Libertines), IDLES (DJ Set), DJ Dan & Special Guests (Propaganda), Maadraassoo, Rocket DJ, Carlos Bru y DJs del Festival. El FIB 2019 amplía así hasta una semana completa sus eventos.

Los conciertos principales del FIB se celebrarán en su recinto habitual del 18 al 22 de julio, contando como grandes ganchos con Kings of Leon, Lana del Rey (ambos, en sus únicos conciertos en España este año) y el recientemente anunciado Fatboy Slim. También conforman la oferta The 1975, Franz Ferdinand, Jess Glynne, George Ezra y Kodaline, además de nombres del panorama nacional como los citados Vetusta Morla, La M.O.D.A. o Belako. Los abonos de 4 días con acampada incluida siguen a la venta en la web del festival.

🎶The most important Spanish indie rock band of the last decade @vetustamorla will headline our #25FIB performing "Un día en el mundo", their debut album that changed the independent music scene in Spain💙 We couldn't be happier!

👉🏻 https://t.co/azk2IxKORE#VivaFIB #FIB2019 pic.twitter.com/MrmoEkSAZZ

— FIB Benicàssim Festival (@fiberfib) March 12, 2019