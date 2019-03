Carly Rae Jepsen no te cuenta el típico romance en el adorable vídeo de ‘Now That I Found You’

Carly Rae Jepsen ha estrenado el videoclip de ‘Now That I Found You’, una de las canciones del momento. El vídeo narra una historia de amor protagonizada por Carly Rae Jepsen, que hace de “Carly”; Jimmy Loweree, que hace de “Jimmy”, y “Shrampton el Gato”, que hace de “Gato”. Pero la historia no evoluciona como probablemente esperes.

Este es el argumento del vídeo con spoilers: una noche lluviosa cualquiera, Carly se topa con Shrampton el Gato cobijándose debajo de una caja de cartón, y pronto ambos se convierten en mejores amigos. Su relación es tan estrecha que el gato acompaña a Carly en todos los momentos de su día a día y ella incluso le pinta un cuadro. De repente, Carly tiene un sueño de Resines y eso lleva a la cantante a descubrir que el gato ha desaparecido, aunque por suerte no tarda en encontrarlo en brazos del que creíamos sería el verdadero co-protagonista de este adorable vídeo.

‘Now That I Found You’ es uno de los 2 sencillos que publicaba Carly hace unas semanas (el otro es ‘No Drug Like Me’) como anticipo de su próximo álbum, aún sin título ni fecha de edición. Ambos llegaban tiempo después del ya algo olvidado ‘Party for One’, un single de regreso que ha sido acogido de manera bastante tibia por crítica y público.