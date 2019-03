PÆNDA defenderá a Austria en Eurovisión 2019 con una balada alternativa

Austria ha ganado Eurovisión en dos ocasiones, la última en 2014 gracias a la gran Conchita Wurst, con su célebre ‘Rise Like a Phoenix’. La primera victoria de Austria en el festival fue en 1966, con ‘Merci, Chérie’ de Udo Jürgens, lo que significa que Austria es el país participante en Eurovisión que más ha tardado en volver a ganar: 48 años.

No parece que la suerte vaya a estar de parte de Austria esta vez en Tel Aviv, pues la canción que presenta el país este año en Eurovisión va 28ª en las apuestas y, en principio, aunque es una balada bonita no parece un nueva ‘Amor pelos dois’ que vaya a enamorar al mundo. PÆNDA -proyecto de la austríaca Gabriela Horn- firma esta balada entre lacrimógena e hipnótica, que por su carácter medio alternativo perfectamente podría pasar por una canción de London Grammar o Gordi.

‘Limits’ habla sobre la depresión, en una letra casi tan oscura como la propia canción: “he sentido el dolor, pero ya no duele, así que sonrío un rato, y empieza la tortura, la presión en mi pecho se hace rutina, no es que me de igual, pero ya no tengo nada más que soportar”. PÆNDA tiene algún tema bastante chulo en su repertorio, como ‘Waves’, en la onda pop post-Flume, por lo que es una pena que no haya tirado por ese camino para su puesta de largo en Eurovisión.

Calificación: 5,5/10

En los foros de Eurovisión se dice: “Austria no está mal, yo la tendria en alguna lista de fondo de Spotify mientras curro, pero es un ratico aburrida” – KikoCuadrado

En las apuestas: número 29