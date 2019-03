Gloria Trevi y Karol G hacen como Maluma y titulan ‘Hijoepu*#’ su single conjunto

Una de las sorpresas musicales que nos ha dejado el pop este fin de semana ha sido la colaboración de la veterana estrella del pop mexicano Gloria Trevi con una de las jóvenes estrellas femeninas del pop latino, Karol G. Y si no veíamos venir este crossover, más patidifusos aún nos ha dejado el título de su single conjunto: se llama ‘Hijoepu*#’, expresión coloquial empleada en muchos países de América Latina para decir, con una mayor economía del lenguaje, el español “hijo de puta”.

Es inevitable recordar que, apenas una semana atrás, Maluma empleaba la misma expresión para bautizar su nuevo single. Si bien en su caso su título era un poco más misterioso (‘HP‘) que el de la pareja femenina, la expresión era exactamente la misma cantan ellas en el estribillo de esta producción disfrutona de Ovy On The Drums (que ha trabajado profusamente con la artista colombiana, como en el hit ‘Secreto‘ con Anuel Aa o ‘Ahora me llama’, con Bad Bunny). Y el propósito, el mismo: afear el comportamiento (en aquel caso, hacia una tercera persona; en este, vivido en sus propias carnes) hacia una mujer por parte de un mal hombre.

Karol G y Trevi aparecen también juntas en el clip de ‘Hijoepu*#’ –palabra que, por cierto, también está autocensurada en su interpretación, en aras de esquivar la censura, aunque sí se dice explícitamente en una ocasión–, uniéndose para martirizar y torturar al hijoepu*# en cuestión. Tanto como referirse a Maluma, es inevitable recordar la buena jugada que Thalía llevó a cabo el año pasado con Natti Natasha y ‘No me acuerdo‘, buscando revitalizar la carrera de la controvertida Trevi de cara a un público más joven. ¿Funcionará igual de bien?