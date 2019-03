Lou Doillon / Soliloquy

Aunque seguramente algunos de nuestros lectores sepan quién es Lou Doillon, muchos otros se lo estarán preguntando ahora mismo… pero sí empezarán a ubicarla si decimos que es la hermana de Charlotte Gainsbourg, e hija de Jane Birkin y Jacques Doillon. Con una evidente vinculación al mundo artístico desde pequeña, Lou se ha dedicado a escribir, a cantar, a actuar e incluso al mundo de la moda, habiendo sido la imagen de numerosas marcas. En lo que a nosotros nos ocupa, debutó en 2012 con un interesante ‘Places’ al que sucedería, tres años más tarde, ‘Lay Low’. Y, cuatro años después de este último, nos llega su tercer trabajo, este ‘Soliloquy’ con el que la francesa ha querido expresar un cambio respecto a algo que ha sido constante en su vida: aunque sus apellidos hayan podido ayudarle, también le han hecho sentirse condicionada: “de una forma u otra, te encuentras convirtiéndote en lo que esperan que seas… pero siempre he sido una compositora”, declaraba hace poco en cuanto al trabajo con productores, “así que aunque eran mis canciones, luego evolucionaban dentro de los sonidos de ellos”.

Para conseguir algo diferente en cuanto al sonido, Lou decidió que, en lugar de mandar demos con guitarra acústica a sus productores, iba a probar a mandárselas con guitarras eléctricas y baterías. Quizás eso explique el tinte distinto en canciones como el single ‘Burn‘: empieza como una canción de Regina Spektor, luego se le añaden unos guitarreos a lo The Cure (de hecho, ¿no hay, acreditado o no, un mini sample de ‘Lullaby’?), un toquecito de sintes, y finalmente aquello parece más un tema de The Pretenders… y, sí, toda esta mezcla acaba dando un resultado muy recomendable. No hay aquí tanta influencia de Joan Báez (‘Diamonds and Rust’ es la canción favorita de Doillon) como de la mencionada Regina, o de Fiona Apple, como puede verse en la muy reivindicable ‘Nothings’ o especialmente en ‘The Joke’.

La natural de Neuilly-sur-Seine incluye además diversas sorpresas: desde los sintes de Dan Levy en ‘All These Nights’ o el pasaje electrónico en el cierre con ‘Snowed In’, a momentos más pausados como el tema homónimo o la colaboración con Cat Power, ‘It’s You‘. Doillon no descubre nada nuevo, pero sí deja claro que su talento no es su apellido –aunque indudablemente le haya podido ser útil–, entregando un agradable y cuidado álbum por el que merece la pena darse una vuelta si no sabías de ella y gustan las propuestas de gente como Fiona o Regina.

Calificación: 6,5/10

Lo mejor: ‘Burn’, ‘Nothings’, ‘Soliloquy’, ‘The Joke’

Te gustará si te gusta: Fiona Apple, The Pretenders, The Cure, Anni B Sweet, Regina Spektor

Escúchalo: Spotify