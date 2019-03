Mago de Oz, Dido, Foals, Los Zigarros… en las listas de álbumes españolas

Mago de Oz son los grandes protagonistas de las listas de discos de la semana en España, al lograr otro número 1 de ventas con ‘Ira Dei’, que además han logrado colocar en el top 35 de la lista de streaming, lo cual para un grupo de su trayectoria, no es moco de pavo. El puesto 2 de ventas es para Los Zigarros con ‘Apaga la radio’, si bien en su caso han tenido que conformarse con una entrada mucho más tímida en streaming, el puesto 74.

Foals se han quedado sin número 1 en Reino Unido con ‘Everything Not Saved Will Be Lost’ pero al menos pueden decir que su posición internacional es sólida. Tanto que logran llegar casi al mismo puesto en España en streaming y ventas: top 33 en ventas y top 34 en streaming. Muy dispar es en cambio el dato de Dido en nuestro país: ‘Still on My Mind’ ha sido número 11 en ventas pero tan solo número 82 en streaming. Eso se traduce en que tiene más fans que Foals pero mucho menos público casual.

En cuanto a la tabla de streaming, Novedades Carminha pegan el salto más destacado de la semana al pasar del puesto 65 al 24 con ‘Ultraligero‘ tras haber pasado por La Resistencia; mientras también es destacada la llegada al puesto 25 de ‘Death Race For Love’ de Juice World. Este último es el actual top 1 del Billboard 200 en Estados Unidos. Por último, Crystal Fighters se cuelan en el puesto 93 de streaming con ‘Gaia & Friends’.

El resto de entradas en ventas son Luis Mas con ‘Dime cómo hacemos’ (puesto 46), Paul Weller con ‘Other Aspects Live at the Royal Festival (51), Malos vicios con ‘Grietas’ (56), Philippe Jaroussky con ‘Ombra Mai Fu. Francesco Cavalli’ (62), Whitesnake con ‘Slide It In’ (63), James Morrison con ‘You’re Stronger Than You Know’ (puesto 87) y Dolly Valda con ‘Feels’ (98).