El pop imposible de etiquetar de MorMor sobrecoge en la preciosa ‘Outside’

El canadiense Seth Nyquist comenzó a dar que hablar hace aproximadamente un año bajo el alias MorMor, con el lanzamiento de su single debut ‘Heaven’s Only Wishful’. Una canción que, sobre una base sencilla de guitarras cálidas con toques de dream pop y psicodelia, comenzaba preguntándose “sólo soy un pobre chico buscando respuestas”. La fragilidad que recoge esa frase define muy bien la imagen que desprende Nyquist: una gran sensibilidad combinada con una apariencia triste y afligida.

Pero, tras esa llamativa irrupción, MorMor prosiguió mostrando que su visión de la música es bastante ecléctica: mientras en ‘Waiting on the Warmth’ rememoran a The xx, ‘Whatever Comes to Mind’ revela cierto poso soul y R&B, combinado con un halo de jangle pop británico que se mantiene constante. Ese estilo inclasificable tomó forma en el EP que, bajo el nombre de su primer single, presentó el pasado verano.

Y ahora, coincidiendo con una gira europea que comienza a desempeñar la próxima semana, acaba de lanzar un nuevo single con el que, otra vez, muestra otra faceta. ‘Outside’ recurre una vez más a ese espíritu dreampop que, con su dulce voz, evoca a los Talk Talk del recientemente desaparecido Mark Hollis. Sin embargo, esta vez sobrecoge especialmente: pese a la luminosidad de su gancho, su letra sombría recita “mirando fuera, tengo miedo de morir / El cielo no contendrá luz, me ciega / ¿Cómo podré encontrar el sol?” Una oscuridad que se transforma en imágenes en su angustioso vídeo que alude al aislamiento y el bullying infantil, con reminiscencias de trabajos audiovisuales de finales de los 80 y primeros 90 (pienso en R.E.M., Mary Margarte O’Hara…). Realmente muy prometedor, aunque el de Toronto aún deba terminar de convencernos de hasta dónde es capaz de llegar(nos).