Gossip se reúnen y anuncian gira europea (sin parada en España)

Gossip se separaron en 2016, tal y como confirmó su cantante Beth Ditto aquel año en una entrevista con Pitchfork. Desde entonces, Ditto ha seguido trabajando en su línea de ropa y publicado un buen disco en solitario, sobre el cual JENESAISPOP tenía ocasión de entrevistarla.

Ahora, como The Rapture, Gossip vuelven pero de momento para dar una serie de conciertos en Europa con motivo del décimo aniversario de ‘Music for Men‘, su cuarto álbum de estudio. ‘Music for Men’ fue el primer disco de Gossip en una multi tras petarlo en 2007 con ‘Something in the Way of Control’ y contiene el mayor éxito comercial de su carrera, ‘Heavy Cross’, que también funcionó bastante bien en España gracias a un anuncio de perfume. El último álbum de Gossip, ‘A Joyful Noise‘, data de 2012.

La gira europea de Gossip no les llevará a España de momento, pero sí a Alemania, Francia, Portugal, Amsterdam o Reino Unido. Os dejamos la lista de fechas bajo estas líneas, cortesía de Stereogum:

TOUR DATES:

7/04 – Hérouville-Saint-Clair, France @ Festival Beauregard

7/05 – Cologne, Germany @ Palladium

7/06 – Berlin, Germany @ Tempodrom

7/08 – Paris, France @ Salle Pleyel

7/12 – Algés, Portugal @ NOS Alive

7/15 – Luxembourg, Luxembourg – @ De Atelier

7/16 – Amsterdam, Netherlands @ Paradiso

7/19 – Glasgow, UK @ SWG3 Galvanizers Yard

7/20 – Manchester, UK @ Manchester Academy

7/21 – London, UK @ Somerset House

8/18 – Dublin, Ireland @ Love Sensation