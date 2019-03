La editorial de Ana Guerra rectifica: su libro ‘Con una sonrisa’ no es de “autoayuda”

Ana Guerra ha presentado hoy su libro, que recibe el nombre de ‘Con una sonrisa‘. A lo largo de 160 páginas cuenta cómo “el sueño de dedicarse a la música se hizo realidad” en el que resulta “el libro más personal de Ana Guerra”. Eso sí, el libro ha sido noticia por aparecer en la web de la Editorial Planeta bajo el epígrafe de “autoayuda y superación”. Esto ha tenido que ser rectificado por la propia Ana Guerra en sus redes, pues la cantante no está especializada en la materia.

En Twitter ha explicado rápidamente: “Ha habido un error, mi libro NO es de autoayuda ni de superación.

Mi libro cuenta parte de mi historia y mis experiencias personales. Nada más lejos que dar consejos a la gente de cómo vivir su vida o superar sus problemas. Y la editorial está modificándolo”. Sus palabras han sido órdenes y en la web correspondiente se ha cambiado el epígrafe por “juvenil”, sumando al de “a partir de 12 años” que ya aparecía.

La sinopsis completa del libro, ya a la venta, indica: “Hace solo un año, mi sueño de dedicarme a la música se hizo realidad. Eso es lo más maravilloso que me ha pasado jamás. Pero también me da mucho vértigo. Por eso intento no olvidar nunca todo lo que he aprendido en el largo camino que me ha traído hasta aquí. Y así es como nació este libro, para recordar cuáles son las cosas importantes de esta vida y para dar las gracias, con una sonrisa, a todas las personas que me han acompañado en este viaje”.

Ana Guerra ha publicado este mismo año su disco ‘Reflexión‘, que en su 8ª semana en el mercado es puesto 49 de la lista de ventas española y número 97 en la de streaming.