No es una broma: Ariana Grande saca un single totalmente nuevo el lunes junto a Victoria Monét

Ariana Grande, en el número 1 del Billboard Hot 100 desde hace 7 semanas, piensa ya en nuevo material. Su nueva idea es lanzar un single llamado ‘Monopoly’ junto a su colega y co-autora de confianza Victoria Monét, con quien por ejemplo actuó en la gala benéfica de Manchester tras el atentado en el que murieron 22 de sus fans. En aquel One Love Manchester interpretaron un tema conjunto, ‘Better Days‘. Puedes recordarlo al final de esta noticia.

Ariana, que en el plazo de menos de un año ha sacado 2 discos de estudio, los exitosos ‘Sweetener‘ y ‘thank u, next‘, indicaba en Twitter que la canción nueva de hecho iba a salir hoy, pero finalmente se ha dado cuenta de que no estaba apropiadamente mezclada, por lo que Victoria Monét le sugería que saliera el lunes. Está acordado, y de hecho esta ha respondido a un “follower” que no se trata de una broma de April Fools, pues el lunes es 1 de abril, el día de los Santos Inocentes en el mundo anglosajón. En su respuesta Victoria indicaba que la canción era “divertida”, pero que el anuncio no era una broma.

Aunque luego lo ha borrado, Ariana Grande ha dicho que le gusta sacar canciones espontáneamente y que siente que es mejor para su salud mental, tras haber sufrido episodios de ansiedad. Por otro lado, recientemente, durante su gira, ha interpretado en vivo un tema que estaba en un cajón desde 2016, pero que sus fans conocían igualmente a través de un teaser en Snapchat. Se llama ‘She Got Her Own’ y en ella la acompañó también Victoria. También puedes verlo bajo estas líneas.

Ni que decir tiene que este inminente tema conjunto puede ser un gran salto para Victoria Monét, que a pesar de haber lanzado varios EP’s y diversos singles, aún no ha cosechado éxitos por su cuenta. De momento, la cantante es más conocida por escribir para otros. Sobre todo lo ha hecho para Ariana desde los tiempos de ‘Yours Truly’ (2013) y hasta hoy: la encontramos en ‘7 Rings’, ‘thank u, next’ o en ‘My Everything’. Pero también ha trabajado con Machine Gun Kelly, Fifth Harmony o Nas. Sus mayores éxitos, ‘Do You Like It’ y ‘Love U Better’, juguetean con el tropical house.

Lol didn’t even realize Monday was gonna be April fools, but it def ain’t a joke. It IS pretty funny though 😌 https://t.co/Ofs7XaxJC2 — Victoria Monét (@VictoriaMonet) March 28, 2019