Blur actúan juntos por primera vez en cuatro años

El colectivo de artistas africanos Africa Express y Damon Albarn organizaban anoche un evento que reunía a más de 100 artistas entre los que estaba Ellie Rowsell de Wolf Alice o The Good The Bad & The Queen, que os recordamos que este año actuarán en Bilbao BBK Live y Doctor Music Festival.

En el evento se presentaba un nuevo EP del proyecto de Africa Express llamado ‘MOLO’, que ha salido esta semana. Damon Albarn aparece acreditado en el tema ‘Xhosa’ mientras que Gruff Rhys está en el último tema, ‘Vessels’, entre decenas de artistas procedentes de África.

Quienes aparecieron por sorpresa en este concierto de Londres fueron Blur, que no actuaban juntos desde 2015 y obviamente no estaban anunciados. Interpretaron 3 temas según se recoge en Setlist.fm y se puede ver en Youtube: ‘Clover Over Dover’, ‘Tender’ y ‘Song 2’, es decir fue un concierto corto, ¿pero quizá pueda ser el principio de otra reunión de la banda justo cuando se han cumplido 25 años de su canción más icónica, ‘Girls & Boys‘? Os recordamos que la banda autora de discazos como ‘Parklife’ editó su último álbum en 2015. Fue ‘The Magic Whip‘.