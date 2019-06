Miley Cyrus canta canciones de Nine Inch Nails adaptadas en ‘Black Mirror’

He aquí un “crossover” interesante y no, no nos referimos al encuentro entre Taylor Swift y Marilyn Manson de este fin de semana. Como todo el mundo sabe, Miley Cyrus protagoniza uno de los tres episodios en la nueva temporada de ‘Black Mirror’, que se ha estrenado hoy en Netflix. ‘Rachel, Jack y Ashley también’ narra la historia de una estrella del pop llamada Ashley O, interpretada por Cyrus, que lanza al mercado un robot idéntico a ella.

Curiosamente, en la trama del episodio se han colado la banda de rock industrial Nine Inch Nails de manera indirecta. Y es que son las canciones del grupo de Trent Reznor las que Cyrus interpreta en el episodio, aunque adaptadas con otras letras más acordes a su personaje. Entre ellas se encuentra ‘Head Like a Hole’, que en lugar de hablar de “almas negras” y de la muerte, contiene ahora una frase más propia de Hannah Montana: “estoy embriagada de ambición y empuje / conseguiré todo lo que merezco”.

El creador de la serie, Charlie Brooker, ha dicho que tanto la autora de ‘SHE IS COMING‘ como Trent Reznor no se pensaron nada la oportunidad de participar en ‘Black Mirror’ cuando esta les llegó a la mesa, pues ambos son fans de la serie. De hecho, Nine Inch Nails van a sacar tajadilla de su contribución a este episodio lanzando unas nuevas camisetas oficiales que, con su punto irónico por tratarse de esta banda, molan bastante.