10 fotos que no debiste perderte: Selena Gomez, Miley Cyrus, Yung Beef vs Kase.O, Britney Spears…

Nueva edición de nuestra sección 10 fotos que no debiste perderte, dedicada a mostrar fotos y vídeos de nuestros artistas favoritos en las redes sociales que, si no lo hiciste ya, te gustará ver. Hoy, tenemos a Azealia Banks, Lena Dunham y Princess Nokia exhibiéndose sin pudor, las peripecias de Carly Rae y Yung Beef en el Primavera Sound, a Selena y Rihanna haciendo cosas raras con la cara, a The Flaming Lips encontrando nuevos usos a la fruta y a Tyler, the Creator ¿celebrando? el número 1 de ‘IGOR’.

Britney Spears, muy fan de su barrio

Hace poco más de un mes que Brit regresó de su retiro temporal –en el que estuvo tratando un episodio de depresión por sus problemas personales–. Y lo ha hecho con fuerza… a Instagram, al menos: desde entonces no ha habido semana en que no haya publicado algún vídeo mostrando sus contorsiones y piruetas en el gimnasio, sin faltar algún clip de esos que te hacen pensar “¿qué la pasa?” Aunque una de las mejores fotos que nos ha dejado es esta, en la que dice “Bendecida por tener esto en el barrio”. ¡Se refiere al lago, malpensados, no al chulo!

Selena Gomez y su tara facial

Y ya que veíamos a Britney poner carusas… Otra artista que está regresando poco a poco de rehab es Selena Gomez, que gestiona la cuenta de Instagram más seguida del mundo. Y, entre publi y publi, de vez en cuando nos muestra allí su campechanía. Como por ejemplo lo hace en este vídeo donde revela que no todo está a su alcance: es incapaza de levantar el labio en el lado izquierdo de su cara. Es una gilipollez como un camión, sí, pero las carusas que pone son pa verlas.

Tyler, the Creator reacciona al número 1 de ‘IGOR’

El nuevo disco de Tyler, the Creator, ‘IGOR’, fue número 1 de álbumes en Estados Unidos la semana pasada y el rapero reaccionaba así: llorando, con lágrima y todo, de ¿felicidad?. Guasa o no, le ha durado poco la alegría: Billie Eilish ha vuelto a esa posición hace unas horas.

¿Se ha inspirado Miley Cyrus en La Tomatina de Buñol?

Como sabéis todxs, el pasado viernes Miley Cyrus publicaba su nuevo EP, ‘SHE IS COMING’. Un disco en el que recupera el estilo perverso y sexualizado de ‘Bangerz’… aunque no tenemos aún un vídeo oficial que lo pruebe. Sí está insinuando que lanzará uno –para ‘Mother’s Daughter’, presumiblemente– con varios teasers e imágenes. Y, por esta foto que hoy destacamos, cualquier diría que se ha inspirado en la popular Tomatina de Buñol. Sólo que ella ha cambiado los tomatazos por “papayazos”, “pomelazos” y… “bananazos”.

Azealia Banks, Lena Dunham y Princess Nokia en… la quincena del culo

No sabemos qué le ha dado al stardom en las dos semanas que han pasado desde el último “10FQNDP”, que hemos visto a varias de ellas enseñándonos el culo. Primero fue Princess Nokia, que en una sesión de fotos previa a subir a un escenario en Londres, decidió hacer un calvo al fotógrafo (imagen 2 de esta serie). Más tarde vimos a Lena Dunham revelándonos que su manera favorita de desestresarse es ponerse desnuda a tomar el sol. Y luego, Azealia Banks mostró sus habilidades de twerking con una tanga que no escondía literalmente nada.

Carly Rae Jepsen y el extraño hombre del móvil en Primavera Sound

La canadiense está en Europa presentando el aún humeante ‘Dedicated’, y no pierde el viaje (literal) visitando monumentos como la Torre Eiffel en París o la Sagrada Familia en Barcelona, como una guiri más. Aunque su paso por el Primavera Sound del pasado fin de semana nos ha dejado una instantánea en su perfil de lo más chanante: en esta imagen suya frente a su público, todo el mundo levanta el móvil para hacer su correspondiente story. ¿Todos? ¡No! Un irreductible miembro de seguridad usa su móvil para… ¡llamar! ¿Nos estamos volviendo locos o qué? Hasta Carly se pregunta “¿pero a quién llama?”

Duelo de raperos en el PS: Yung Beef vs Kase.O

No ha sido esa la única imagen llamativa que nos ha dejado el festival barcelonés. De hecho, hay documentos impactantes que muestran a Yung Beef ¡haciendo deporte! Como lo oís: el rapero se animó a participar con otros artistas de La Vendición Records en un “duelo generacional” de futbol sala contra MCs de la vieja escuela como Kase.O (sí, el del pelo amarillo pollito es el maño). Y estaba entregado, ¿eh? No había más que ver cómo celebró el gol que marcó… ¡en propia meta! Normal que Javier Ibarra le abrazara tan contento.

Taylor Swift vs El Coco

Recordando que Taylor Swift ha desechado ya su etapa víbora, no deja de ser paradójico que justo ahora que ha vuelto a su forma etérea y de colores pastel, TayTay se haya hecho esta fotografía junto a Marylin Manson en el backstage de un festival en Los Ángeles. Sus caras son, además, toda una declaración de intenciones. Internet ha recibido la noticia con regocijo, y ha dejado memes cachondísimos, como este que imagina cómo sería la instantánea si ambos fuera vecinos.

this photo of Taylor Swift and Marilyn Manson just opened up my third eye. I’ve ascended to Valhalla. pic.twitter.com/kCso274Tgc — officialseanpenn (@officalseanpenn) June 4, 2019

The Flaming Lips se pasan la freakez: la macedonia musical

A punto de editar oficialmente su nuevo disco, ‘The King’s Mouth’, The Flaming Lips están probando nuevos elementos para sus siempre sorprendentes performances. Además de una boca real en la que escuchar el disco, ahora están experimentando con un software que permite convertir en instrumentos musicales un plato de frutas. Y el bueno/loco de Steve Drozd hizo esta demostración con una macedonia que es para caerse de culo, la verdad.

“¿Rihanna, dónde está el disco?”

Esta pregunta sobre la continuación de ‘ANTI’ se ha vuelto tan recurrente para la cantante de Barbados que está ya hasta el potorro de escucharla. Por eso dedicó este stories que recuperó The Fader a todos esos impacientes con el guasón rótulo de “Detrás de las cámaras de “¿Dónde está el álbum?”” Con ese careto, cualquiera se atreve a preguntarle de nuevo.