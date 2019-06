Madonna anticipa ‘Dark Ballet’, con vídeo con Mykki Blanco, y critica su entrevista en The New York Times

Madonna estrena esta medianoche el quinto tema de ‘Madame X’, el experimental ‘Dark Ballet’, dividido en tres partes, la primera de las cuales se dio a conocer en la MET Gala y la tercera en Eurovisión. Un teaser del vídeo ya puede verse en Apple (y bajo estas líneas), revelando que estará protagonizado por el artista y activista queer Mykki Blanco, que tanto ha dado que hablar en los últimos años.

Por otro lado, Madonna ha concedido una extensa entrevista a The New York Times. El artículo, firmado por la periodista Vanessa Grigoriadis, se titula “Madonna a los 60” y es una reflexión, desde el punto de vista subjetivo de la autora, que es fan de la artista desde su juventud, de toda la carrera de Madonna, atravesando temas como la sexualidad, el feminismo, la maternidad, su estancia en Portugal, las filtraciones de ‘Rebel Heart’, por las que Madonna asegura se sintió “violada” -término cuyo uso por parte de Madonna la periodista cuestiona en el artículo-; o por supuesto la edad. Sin embargo, el texto ha decepcionado profundamente a la misma Madonna, como la cantante ha expresado en un durísimo post de Instagram en el que también sale mal parado el propio periódico.

“Después de muchas horas de trabajo, me quedo corta si digo que estoy decepcionada con el artículo”, empieza el post de Madonna. “Parece que no tiene arreglo la sociedad y su necesidad imperiosa de hacer de menos, menospreciar o degradar a aquellos que sabe son buenos. Sobre todo si son mujeres fuertes e independientes. La periodista que ha escrito este artículo pasó horas, días y meses conmigo y tuvo acceso a un mundo que mucha gente no ve. Sin embargo, ha preferido centrarse en temas tan superficiales y triviales como la etnia de mi doble [en los ensayos de los premios Billboard], el tejido de mis cortinas o los comentarios sin fin sobre mi edad, la cual nunca habría sido mencionada si yo hubiera sido un hombre”. El texto sigue: “A las mujeres les cuesta apoyar a otras mujeres aunque se las den de feministas intelectuales. Me arrepiento de haber pasado incluso cinco minutos con ella. Me hace sentir violada. Y sí, se me permite usar esta analogía pues yo misma fui violada a los 19 años. Esto es una prueba más de que The New York Times es uno de los padres fundadores del Patriarcado, y yo digo: MUERTE AL PATRIARCADO que tan profundamente arraigado está en el tejido de nuestra sociedad. Jamás dejaré de luchar por erradicarlo”.