Fallece Dr. John, el hombre que convirtió el rock en un espectáculo vudú

Mac Rebennack, el artista de R&B, rock y blues más conocido como Dr. John, ha fallecido a los 77 años a causa de un infarto, ha confirmado su familia tal y como recoge Rolling Stone.

Toda una institución en Nueva Orleans y de la música americana, Dr. John era conocido sobre todo por los álbumes que publicó entre finales de los 60 y principios de los 70 y por sus espectáculos teatrales inspirados en el Mardi Gras, las ceremonias de vudú y los “medicine shows”. ‘Gris-Gris’, su debut de 1968, y los álbumes ‘Dr. John’s Gumbo’ (1972) e ‘In the Right Place’ (1974) se consideran sus obras maestras, mientras el músico incluso llegó a colocar un hit en el top 10 de Billboard, ‘Right Place, Wrong Time’, en 1973.

Nacido en 1941, Rebennack empezó su carrera en los 50 como músico de sesión, labor que jamás abandonaría, llegando a tocar tanto en grabaciones de Sonny & Cher, Frank Zappa and the Mothers of Invention o en el musical sobre los Beatles ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’, como en ‘Ladies and Gentlemen… We Are Floating into Space’, el álbum de Spiritualized de 1997. A mediados de los 60, Rebbenack inventó a Dr. John, un personaje inspirado en la vida de un príncipe senegalés llamado Dr. John que viene de Haití a Nueva Orleans, creando un icono gracias a sus estrambóticos atuendos y directos.

Aunque discográficamente, Dr. John no obtuvo demasiado éxito comercial en los últimos años de su carrera (su último éxito significativo, ‘(Everybody Wanna Get Rich) Rite Away’, data de 1974), el artista no dejó de tocar, colaborar con otros artistas, aparecer en películas (él canta la canción de apertura de la película de Disney de 2009 ‘La princesa y el sapo’) ni mucho menos de publicar discos, como un ‘Locked Down’ producido por Dan Auerbach de The Black Keys que vio la luz en 2012. En total, Dr. John ganó 6 Grammys y fue inducido en el Paseo de la Fama del Rock ‘N Roll en 2011.