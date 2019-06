Honolulu / Honolulu

Arranca a sonar ‘Weather Love’ y parece imposible que Honolulu, que para más inri son un dúo chico/chica –los hermanos Léa y Quentin Mével– de origen francés –como Victoria Legrand–, se libren de ser comparados con Beach House. Esto es a la vez una virtud –en tanto que define claramente a su público potencial– y una condena –las odiosas comparaciones, etcétera–. Pero al escuchar ‘Honolulu’, su disco debut, da la sensación de que a ellos no les importa un pimiento con quién se les compare, sino hacer las canciones más bonitas y evocadoras con las que puedan identificarse. Esa es su baza, y es ganadora.

Porque claro, las guitarras cristalinas de Alex Scally, los sintes lynchianos de Legrand y la voz rotunda y por momentos quebradiza de la misma Victoria –siempre es complicado medirse con ella, pero Léa es una solista muy digna– emergen en algunos momentos… como también lo hacen en otros ecos de Luna y Galaxie 500, The Fiery Furnaces (y no por ser otro grupo de hermanos) o incluso de Velvet Underground. Pero lo más destacable de Honolulu no es que hagan dream pop en ciertos cánones –de sonido limpio, no brumoso–, sino que lo hacen bien. Es decir, lo importante es que construyan un debut sólido a base de bonitas canciones capaces de encandilar a cualquiera.

Si ya eran seductoras ‘Sparrows’ y ‘Bats’, primeros adelantos del disco presentados hace meses, la confirmación de su agudeza para construir preciosas melodías y engalanarlas con un vestido musical misterioso y sugerente llega con nuevas piezas irresistibles como la terna ‘Boys In The Park’, ‘Not a Star’ y ‘Stop the Time’, un cogollo central rotundo. En torno a él gravitan cortes tan candorosos como ‘What It’s Like’ (de bonita línea vocal, con un punto soul) y ‘Weather Love’ u oscuros (también menos brillantes) como ‘Summer Danger’ o el ceñudo ‘Alfa’, conformando un buen conjunto que solo queda algo deslucido por una producción y una masterización algo básicas, que no sacan todo el partido que podrían al material.

Pero a veces, donde no llegan el presupuesto o la técnica, sí da con el romanticismo y la poesía, o la traslación de una buena historia personal: Honolulu es el resultado de la reunión de Léa y Quentin en Barcelona tras años separados (él continuó viviendo en su natal Rouen un largo tiempo mientras que ella se trasladó a la capital catalana) y probando suerte en distintas aventuras musicales. Con ‘Honolulu’ buscan su propia esencia, evocar la intimidad del dormitorio que compartieron de niños, como si abrieran una caja que contuviera los mejores tesoros cosechados durante su infancia y que, quizá, sean esos que vemos extendidos en la portada del disco. Una idea tan preciosa como muchos momentos musicales de su primer largo. Honolulu actúan mañana, 8 de junio, en la sala Heliogàbal de Barcelona, en el evento Denso d’Estiu. Luego, el 5 de julio estarán en Vida Festival, y el 15 del mismo mes en Festival Jardins Pedralbes, como teloneros de su compatriota LP.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Boys In The Park’, ‘Sparrows’, ‘Bats’, ‘Stop The Time’, ‘Not a Star’

Te gustará si te gusta: Beach House, Wye Oak, Luna, The Fiery Furnaces

Escúchalo: Spotify