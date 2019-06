‘Killing Eve’: pros y contras de la segunda temporada

‘Killing Eve’ fue una de las series revelación del año pasado, un estiloso thriller lleno de humor negro que confirmó el talento de su creadora, Phoebe Waller-Bridge, autora también de las dos temporadas de la muy recomendable ‘Fleabag’. En esta segunda temporada, Waller-Bridge, con problemas de agenda (es la guionista de la nueva película de James Bond), ha dejado su puesto a la actriz Emerald Fennell, conocida por ‘Llama a la comadrona’ y que prácticamente debuta como guionista en esta serie (había colaborado en algunos capítulos de ‘Drifters’).

¿Está la segunda temporada de ‘Killing Eve’ (disponible en HBO) a la altura de la primera?

Lo mejor de ‘Killing Eve: Temporada 2’

1. Villanelle. Sus miradas de chiflada, su repertorio de modelitos, sus comentarios sarcásticos, su creatividad criminal (atención al asesinato que imita el cuadro ‘Los cuerpos de los hermanos De Witt’, de Jan de Baen), ese “booooring” que suelta a grito pelado en el Rijksmuseum… El magnetismo del personaje interpretado por Jodie Comer sigue intacto. Cuando aparece en escena, sabes que algo –divertido, terrible, sugerente- va a pasar.

2. El giro argumental. Era más arriesgado que una cabalgata de reyes de Carmena, pero funciona. Otra cosa es cómo se desarrolla la trama a partir de ese momento (ver los contras). La solución es muy eficaz: el argumento de la serie se retuerce como una víctima de Villanelle, y deja al descubierto sugestivas líneas narrativas.

3. Su elegancia y fuerza audiovisual. Desde que aparece el estilizado título de la serie, a toda pantalla y con esas letras “sangrando”, y suena la envolvente música de Unloved, omnipresente durante las dos temporadas, cada capítulo de ‘Killing Eve’ ofrece una buena dosis de imaginativas soluciones de puesta en escena, en especial durante los asesinatos, y un variado repertorio de canciones: ‘Addicted To Love’ (Skylar Grey), ‘Opera House’ (Cigarettes After Sex), ‘Listen To Your Heart’ (Roxette), ‘Felt Mountain’ (Goldfrapp), ‘Baluba Shake’ (Brunetta)… Temas que construyen atmósferas, inyectan densidad dramática a las imágenes y, en algunos casos, proporcionan contrapuntos irónicos.

Lo peor de ‘Killing Eve: Temporada 2’

1. El flirteo. La base argumental en la que se sustentaba gran parte de la eficacia dramática de ‘Killing Eve’ estaba en la relación de atracción/repulsión que se establecía entre las dos protagonistas. En esta segunda temporada, ese vínculo erótico se estrecha al máximo. El resultado de este acercamiento es, paradójicamente, un distanciamiento con el espectador. Cuanto más sube la tensión sexual entre ellas, menos creíble resulta.

2. El final (ojo, spoilers). El (brusco) abandono de la subtrama de la Fantasma no presagiaba nada bueno. El desarrollo de la misión en Roma, plagada de trampas de guión poco sutiles, tampoco. Pero el final, que parece repetir, invirtiendo el orden de las protagonistas, el cliffhanger con el que terminó la primera temporada (la tercera ya está en marcha), ha sido la confirmación: el guión de esta segunda temporada tiene demasiados agujeros. ¡Phoebe, vuelve! 7.