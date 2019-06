Tomasa del Real / TDR

La chilena Tomasa del Real ha sido una de las figuras femeninas fundamentales de la música urbana en castellano durante el último par de años junto a otras voces como Bad Gyal, Ms Nina, Bea Pelea o Karol G. Abanderada del “neoperreo”, ha contribuido a la visibilidad de la mujer y sus diferentes discursos en el mundo del reggaetón, en principio popularizado por voces masculinas.

Un año después de la divertidísima ‘Barre con el pelo’, ‘TDR’ ofrece oficialmente según el texto de Bandcamp “ideas previamente censuradas en la música como el hecho de que las mujeres puedan disfrutar del sexo tanto como los hombres”, y el problema no es que la afirmación finja que toda la carrera de Madonna no ha existido, sino que esto mismo nos lo contó ella misma antes. Por supuesto, lamentablemente Valeria Cisternas habrá de repetir muchas veces que la mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera para que el discurso cale: no hay más que ver lo que le acaba de pasar a Miley Cyrus en Barcelona. Sin embargo, era de esperar que musicalmente ‘TDR’ diera un paso hacia algún lado tras la acogida de ‘Bellaca del año‘, que no se termina de atrever a dar.

Entre frases tan ilustrativas como “soy la más puti y lo soy porque quiero” (‘Brati Puty’), “quiero todo grande, no me gustan chiquitas” (‘Dinamita’) o ese “por delante y por detrás” repetido hasta la saciedad en la inicial ‘Neoperreo bailoteo’; los ritmos suenan algo previsibles, sin el riesgo tomado por el último disco de Bad Bunny. Los coqueteos con el dembow (‘Contigo’), el tropical house (la reivindicativa ‘Quiere que me tape’), el trap (‘Tu perdición’) o el funk brasileño (‘Los dueños del neoperreo’) resultan tan altamente previsibles, como que el disco decida terminar con una canción de amor feliz. Hay por supuesto un par de temas disfrutones, dados por el ritmo hipnotizante de ‘Ella quiere culiar’ o el flow de Ceaese en ‘Dinamita’, pero esperaba en estos 32 minutos reírme mucho más y aburrirme menos. Esto ya no tiene tanto de “neo”…

Calificación: 5,8/10

Lo mejor: ‘Braty puti’, ‘Dinamita’, ‘Ella quiere culiar’, ‘Y nos vamos’

Te gustará si te gusta: Bad Gyal, Bea Pelea, Ms Nina

Escúchalo: Spotify