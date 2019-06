Zac de FIDLAR, en plena actuación, lanza el teléfono de una fan por los aires mientras esta intentaba sacarse un selfie

FIDLAR, la banda de punk rock autora de temazos como ‘No Waves’ o recientemente del disco ‘Almost Free‘, es noticia después de haberse enfrentado a un selfie inesperado durante un concierto en Berkeley. La banda, conocida por sus alocados directos, tocaba cuando una fan subió al escenario y procedió a sacarse un selfie con el cantante, Zac Carper, mientras este cantaba y tocaba la guitarra. Como se puede ver en el vídeo, Zac intenta apartar a la fan para que abandone la misión, pero al ver que no lo consigue, decide golpear el teléfono de manera que termina volando por los aires.

En un post publicado en Reddit, Zac ha explicado que no permite selfies involuntarios en los conciertos de FIDLAR, aunque añade que la chica se tomó bien su arranque y que de hecho encontró su teléfono después del concierto: “Este tipo de cosas nos pasan todo el tiempo. Nosotros animamos al público a tirarse del escenario y a hacer pogos y todas esas cosas buenas, PERO esto es donde ponemos un límite. No habrá selfies MIENTRAS yo esté actuando. Lo siento, hermano. Va a ser que no. Al principio la empujé amablemente para hacerla entender que no iba a seguirle el juego, así que mi reacción instintiva fue apartar ese teléfono de mi cara. Todo está bien, ella se rió y consiguió su teléfono después del concierto, en perfecto estado”.

La noticia ha servido para que resurja un tuit de 2015 de FIDLAR en el que Zac decía: “no tengo problema en romper tu iPhone 6 si saltas al escenario y te sacas un selfie mientras actuamos. Por favor, dame algo que romper”. Hace poco era Bob Dylan quien amonestaba a un fan por sacar fotos durante un concierto en Viena, aunque en este caso la foto era de pista a escenario.

i have no problem breaking your iPhone 6 if you jump on stage and take a selfie while we are playing. please, give me something to break.

— FIDLAR (@FIDLAR) June 24, 2015