Joan As Police Woman: “La libertad total es mi mayor logro como compositora”

Desde que dejara de ser la violinista en proyectos como the Dambuilders, Black Beetle o, más notoriamente, Antony & The Johnsons, la carrera de Joan Wasser como protagonista de su propio proyecto se ha debatido entre el rock alternativo y una fuente de sonidos jazz, soul, R&B y experimentales que la han convertido en una voz única y de gran entidad en el panorama actual. Discos como ‘Real Life’, ‘The Deep Field‘, ‘The Classic‘ o el aún reciente ‘Damned Devotion’ la han alineado con artistas ajenos a etiquetas y de personalidad rotunda como Rufus Wainwright, la propia ANOHNI o David Sylvian, con los que ha colaborado. Ahora lanza ‘Joanthology‘, un disco que resume en orden cronológico su trayectoria en solitario, con dos novedades inéditas –una sorprendente versión de ‘Kiss’ de Prince y una nueva grabación de una vieja canción nunca editada oficialmente, ‘What a World’–. Este fin de semana lo presenta en nuestro país –sábado 15, en Ram Club de Valencia; domingo 16, en la Sala Razzmatazz de Barcelona– y por eso hemos tenido ocasión de enviarle unas preguntas vía mail que ha atendido de manera muy amable. Nos habla del por qué de este recopilatorio, la metodología que ha seguido para llevarlo y, en fin, hacer balance de sus casi 15 años como Joan As Police Woman.

Quizá sea una pregunta algo obvia, pero ¿por qué pensaste en publicar ‘Joanthology’ exactamente ahora?

No es una pregunta obvia, aún estoy trabajando en la mejor manera de responderla. Noto que mis fans tienden a gravitar alrededor de un solo disco, que les haya tocado en un momento determinado, en una situación personal determinada. Esta colección supone un repaso a todos mis lanzamientos, además de nuevas grabaciones y caras Bs, además de un apreciable repaso a las grabaciones en vivo en la BBC que he hecho a lo largo de los años. Estoy desarrollando un tour de 6 meses en solitario, presentando un espectáculo que abarca todo lo que he publicado, y quería presentarlo también en forma de disco.

Lo que yo quería decir es que tu carrera musical comienza bastante antes de tu primer EP como Joan As Police Woman. Eso sucedió hace 13 años, que es un aniversario algo extraño de celebrar, ¿no? La nota de prensa menciona, en todo caso, “15 años”. ¿Qué sucedió exactamente en 2004 que quieras conmemorar?

Bueno, en realidad publiqué el EP por mi cuenta en 2004. Empecé a actuar con Rufus Wainwright en febrero de 2004 y abría sus conciertos en solitario como Joan As Police Woman. Era la primera vez que grandes audiencias escuchaban mi música. Mi segundo show fue en el teatro Beacon (Nde: en Nueva York), donde había podido ver a Nina Simone y Leonard Cohen. Fue un gran reto para mí estar sobre ese escenario tocando yo sola mis canciones.



“(Sobre la elección de canciones de ‘Joanthology’) He intentado hacerlo de la manera más rápida y menos dolorosa”

‘Joanthology’ es un vasto resumen de ti como artista y es, si no me equivoco, una cronología. ¿Cuánto tiempo te ha llevado decidir su tracklist y completarlo?

He intentado hacerlo de la manera más rápida y menos dolorosa… pero lo cierto es que ha sido un proceso muy largo.

Una de las cosas que más me asombra al escuchar el álbum es lo coherente que es, comenzando por ‘My Gurl’, tu primer single, hasta la nueva grabación de ‘What a World’ y ‘Kiss’. Sin conocer tu carrera, sería difícil saber qué canciones son antiguas y cuáles son más nuevas. ¿Crees que es tu mayor logro como intérprete y compositora?

Eso es muy amable, gracias. Mi mayor logro como compositora es ¡que he podido continuar escribiendo y tocando mis canciones! No tengo un modelo de cómo una canción “debe” ser escrita. Cada vez que compongo, es como si fuera la primera vez que lo hago. Es algo natural y es como entiendo también la vida. Me he permitido mantenerme desapegada, permanecer libre. La libertad total es mi mayor logro.



Supongo que habrás tenido que reescuchar todos tus trabajos para decidir qué estaría dentro y qué fuera. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Sueles escuchar tus discos una vez los has publicado?

Raramente escucho nada de lo que he hecho. Cuando acabo, sigo adelante, así que esto no ha sido natural. Pedí ayuda. ¡Afortunadamente he sobrevivido!

“Raramente leo reseñas porque no tengo la capacidad de digerir las cosas que dice la gente, soy demasiado sensible”

¿Esa “investigación” te ha llevado a darte cuenta de que alguno de esos discos ha sido algo incomprendido por la crítica o el público?

Raramente leo reseñas porque no tengo la capacidad de digerir las cosas que dice la gente, soy demasiado sensible. La gente parece feliz después de los conciertos, así es como lo mido.

Y supongo que habrás tenido cierta lucha por decidir las canciones que están dentro –aunque 31 ya son bastantes. ¿Qué canciones te ha dolido más que no hayan estado en la selección final?

‘I Was Everyone’, ‘Holiday’… ¡En realidad todas!



Por supuesto, hay algunas sorpresas en él. ¿Por qué elegiste incluir ‘Whatever You Like’ (Nde: versión del rapero T.I.)? ¿Fue porque es la canción más escuchada de ‘Cover‘, tu disco de versiones?

Incluí esa canción porque pensé que la colección necesitaba una canción más ligera en medio de otras muy intensas. ¡No sabía que era la más escuchada!

También me ha sorprendido encontrar la versión de ‘myhrrman’ que creaste para un álbum tributo a Talk Talk. ¿Decidiste incluirla tras la muerte de Mark Hollis, como un homenaje? ¿O ya estabas especialmente orgullosa de esta adaptación antes de que ocurriera?

El listado de canciones estaba completado antes de la muerte de Mark. Me encanta la música de Talk Talk y Mark Hollis. (De hecho) comencé la grabación de otras canciones suyas hace algunos años que verán la luz no dentro de mucho. Simplemente me gustaba la grabación de ‘myhrrman’.

“No me interesa versionar una canción sino encuentro mi propio camino en ella, (…) ya hay bastantes cantantes para bodas”

Como ya he citado, incluye una versión en estudio del ‘Kiss’ de Prince, que sueles hacer en vivo. ¿Por qué decidiste grabarla? Para algunos esa canción puede resultar una elección algo obvia, aunque al escucharla la llevas a un “lugar” musical totalmente infrecuente…

La grabé hace algunos años, en realidad, y la he empezado a tocar en directo más recientemente. No me interesa versionar una canción sino encuentro mi propio camino en ella, mi propio prisma a través del cual mirarla, escucharla. De otro modo, sería una cantante para bodas. Y ya hay bastantes cantantes para bodas.



Llama la atención que, además, se incluya un disco con todas tus grabaciones en la BBC. ¿Por qué es importante para ti publicarlas de manera oficial?

Tocar en directo es una parte muy importante de dedicarse a la música. Es tan vital como hacer grabaciones en estudio. Me esfuerzo por presentar el más bello y atractivo show en vivo, con los mejores músicos. Esas sesiones lo muestran.

“Tuve la suerte de tocar con un grupo de Mali integrado al completo por mujeres. Fue de esas cosas que te cambian la vida”

También se incluyen colaboraciones de ANOHNI, Rufus Wainwright, David Sylvian… Has trabajado con muchísimos artistas enormes a lo largo de tu carrera. ¿Hacer este repaso te ha hecho rememorar esos momentos? ¿Cuáles son esos momentos compartidos con otros artistas que recuerdad especialmente o de los que estás más orgullosa?

Uno de los más grandes placeres de mi vida son las colaboraciones. Recientemente me involucré en un espectáculo de Africa Express en Londres. Es la organización creada por Damon Albarn e Ian Birrell para establecer puentes entre músicos de África y el resto del mundo. Tuve la suerte de tocar con un grupo de Mali integrado al completo por mujeres. Fue muy excitante, de esas cosas que te cambian la vida.

Como decías, estás ahora en una gira en la que tocas todas estas canciones en solitario. ¿Cómo has orientado estas reinterpretaciones? ¿Has tenido que volver a arreglar algunas? ¿Cómo decides si tocarlas con guitarra o piano?

Es un proceso intuitivo. Si me suena bien tocar la canción en el instrumento en el que la escribí, lo habitual es que lo deje así. Si algo en mí dice que la canción podría ser expandida o mejorada, lo intento con el otro instrumento, escribo un nuevo arreglo o un modo rítmico diferente.