Joan as Police Woman repasará su carrera en ‘Joanthology’, que presentará en España en junio

Joan as Police Woman, el proyecto de indie-rock de la estadounidense Joan Wasser, muy querido por fans de artistas como Rufus Wainwright, Cat Power o Bat for Lashes y por discos como ‘The Deep Field‘, ‘The Classic‘ o el reciente ‘Damned Devotion’, publicado en 2018, ha anunciado un disco recopilatorio en el que repasará su carrera, que presentará en una gira que le traerá a España en junio.

‘Joanthology’, que sale el 24 de mayo, “recopila treinta de las mejores canciones” de Joan as Police Woman, explica la nota de prensa, “junto con material raro e inédito de la artista”. Será “una colección que reúne los primeros quince años remarcables [sic] de su trayectoria componiendo y grabando una música que desafía toda categorización”. Según el texto, “esta compilación revela su total entrega a la experimentación y su vasto conocimiento y amor por la música de todo tipo”.

Wasser estará en Barcelona y Valencia presentando ‘Joanthology’. En concreto, la artista actuará el 15 de junio en el Ram Club de Valencia y el 16 de junio en la sala Razzmatazz 3 de Barcelona. La entrada en ambos casos está disponible a un precio de 16 euros + gastos. El concierto será en formato íntimo, y en él Wasser actuará acompañada únicamente de piano y guitarra. ‘Joanthology’ se presenta con un tema nuevo, ‘What a World’, que os dejamos.