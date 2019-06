Natalia Lacunza puede arrasar con su ‘nana triste’

Natalia Lacunza puede ser una de las voces más exitosas de la última edición hasta ahora de Operación Triunfo pese a haber quedado tercera por detrás de Famous y Alba Reche. La cantante navarra, que se declaraba influida por gente como James Bay, Amy Winehouse, The xx, Billie Eilish y Rosalía, debuta oficialmente discográficamente con una canción que va a cortar el hipo de sus seguidores, tan apta para la adolescencia que la sigue como para los oyentes adultos de Cadena Dial.

Esta ‘nana triste’ ha sido escrita por ella misma junto a Álvaro La Fuente AKA Guitarricadelafuente, que también aparece a las voces, y oficialmente “habla en tono amargo y nostálgico de agrios arrepentimientos cuando los recuerdos, que crees enterrados, regresan sin esperarlos”.

El tema estará incluido en su EP ‘Otras alas’, que sale a la venta el próximo 21 de junio. Serán 7 temas entre los que figura Marem Ladson, con la que hablábamos el año pasado sobre su disco homónimo. Estas son las palabras de Lacunza: “‘Otras alas’ ha sido un trabajo en equipo precioso. Las canciones que hay dentro han sido mis primeros pasos a nivel profesional y he tenido la suerte de poder contar con gente maravillosa que las ha producido con mucho mimo. Todos han entendido a la perfección lo que quería conseguir, tanto los productores musicales como los de vídeo, además de toda la gente que ha participado en el proyecto de una manera u otra. Lo que más me llena del proyecto es que siento que lo he hecho rodeada de amigos, me he sentido muy apoyada en todo momento. Ha sido una experiencia preciosa, y estoy muy orgullosa y muy feliz con el resultado”. El tema ya está en el puesto 2 de la lista trending de Youtube.