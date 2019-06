Cigarettes After Sex “inundarán de amor” Barcelona en noviembre con dos conciertos consecutivos

Cigarettes After Sex siguen generando noticias que no tienen que ver directamente con su nuevo disco, aún sin anunciar. En este caso, la banda de dream-pop comandada por Greg Gonzalez ha anunciado dos conciertos en Barcelona que se celebrarán de manera consecutiva en la Sala Apolo. Las fechas concretas son el 11 y el 12 de noviembre. Las entradas para ambos conciertos salen a la venta el viernes 21 de junio a las 11.00 al precio de 25 euros + gastos.

La propia Apolo ha anunciado los próximos conciertos de Cigarettes After Sex con una curiosa nota de prensa en la que titula que la banda “inundará de amor” la sala en noviembre. Y celebra el retorno del grupo a Barcelona así: “Qué gustito da estar hecho polvo y tener la compañía del susurro de Greg Gonzalez y sus Cigarettes After Sex para sentirse solo de verdad. Que te cante por lo bajini eso de “nothing’s gonna hurt you, baby” y que, en el fondo, quieras que vuelva a pasar para volver a sus preciosas canciones-kleenex, a esos oasis sonoros hipnóticos y viscerales de pop susurrado que te acompaña. Para que la rueda vuelva a girar: la vida, el amor, la música de Cigarettes After Sex”.

Los autores de ‘Apocalypse’ son conocidos por sus directos sensuales e hipnóticos, como debisteis comprobar si acudisteis al festival Tomavistas de Madrid. Su último single publicado es ‘Neon Moon’, una versión de Brooks & Dunn. Antes llegaron las originales ‘Crush’ y ‘Sesame Syrup’, ambas en 2018 y por ahora de destino desconocido.