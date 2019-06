Coitus interruptus en el vídeo de ‘Spell’ de Hot Chip, el tema que pudo cantar Katy Perry

Hot Chip tienen un nuevo disco a la venta esta semana, el notable ‘A Bath Full Of Ecstasy‘. El nuevo single tras el estupendo ‘Melody of Love’ es ‘Spell’, uno de los temas más Talking Heads del disco que, además, según la nota de prensa de su sello, comenzó como una canción para Katy Perry. No se especifica por qué no cuajó pero sí recordamos ver a Hot Chip como co-autores de un tema de ‘Witness’, en concreto de la balada ‘Into Me You See’. ¿No habría sido esta mejor elección para Katy?

En cualquier caso, el grupo le ha terminado sacando partido y hoy estrenan un divertido videoclip para la misma. Desde que uno ve a esa pareja a punto de meterse en la cama, sabe que algo extraño va a pasar, porque esto es un vídeo de Hot Chip y no uno de música urbana o R&B, y efectivamente la influencia del cine fantástico hace acto de presencia enseguida, seguramente sacando una sonrisa a todos los seguidores del cine de terror.

Simon Owens, que se ha encargado de la dirección, ha querido escoger un fragmento de la letra para tomarlo literalmente. La canción habla de un “hechizo” y una “maldición” (su estrofa escogida ha sido “Like a spell you are under | And now I feel your curse / It’s all that I wanted / A memory in reverse / Forever I’m haunted”) y se bromea con la influencia de ‘Evil Dead’. Os recordamos que Hot Chip estarán actuando en la próxima edición de Bilbao BBK Live, festival del cual JENESAISPOP es media partner.