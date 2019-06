Sigrid lanza el “FYRE Festival de los vídeos musicales” tras perderse el rodaje por un vuelo cancelado

Sigrid ha estrenado videoclip para uno de los temas destacados de su álbum debut, ‘Mine Right Now’. La nota de prensa lo llama el “FYRE Festival de los vídeos musicales”, pues al parecer su rodaje en una montaña de Bulgaria fue un desastre absoluto parecido al de ‘Wyclef Jean’ de Young Thug, empezando por que la propia Sigrid no pudo asistir a él debido a la cancelación de su vuelo el día anterior.

El director del vídeo, Max Siedentopf, hace de Sigrid y explica que, tras pasar una semana “montando sets maravillosos”, el equipo de 40 personas que ya se encontraba presente en el rodaje decidió grabarlo igualmente. Sin embargo, añade que la ausencia de Sigrid no fue ni de lejos el peor de sus problemas: “durante el rodaje más obstáculos se cruzaron en nuestro camino: enormes tormentas, montajes caídos, problemas con los guardabosques, la muerte de mi perro… incluso había un asesino en serie suelto en las montañas remotas de Bulgaria en las que casualmente nos encontrábamos”.

Es la propia Sigrid quien, en unas imágenes añadidas a posteriori, introduce el vídeo de ‘Mine Right Now’ presumiblemente desde su casa, apareciendo unas pocas veces después. Como puede verse en el clip, el rodaje se ve afectado por el mal tiempo e incluso un dron llega a desaparecer. La cosa tiene su gracia, aunque al menos Popjustice no termina de creerse toda esta historia, que parece diseñada para viralizarse. En cualquier caso, aquí está el vídeo de ‘Mine Right Now’.