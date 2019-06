Thom Yorke sobre ‘ANIMA’: “Hemos empezado a emular lo que nuestros aparatos dicen de nosotros”

Thom Yorke publica este viernes su nuevo disco en solitario, un ‘ANIMA’ que se anunciaba por sorpresa la semana pasada, y que llegará a las plataformas de streaming conjuntamente con un cortometraje de igual título dirigido por Paul Thomas Anderson, y que podrá verse en Netflix.

De cara al lanzamiento de ‘ANIMA’, Yorke se ha sentado con el periodista de Apple Music Zane Lowe para hablar sobre el disco y sus temas. Ha dicho que la mayoría de temas incluidos en él no son exactamente nuevos: “hace tiempo que tenemos estos temas, y lo gracioso es que hemos hecho el disco muy rápido, ya que muchos temas ya los habíamos hecho en directo. Lo hemos clavado a la primera. Ha sido rápido y divertido, sabíamos en qué dirección ir porque llevamos tiempo guardando este material”.

En cuanto a la temática de ‘ANIMA’, Yorke afirma: “Hemos empezado a emular lo que nuestros aparatos dicen de nosotros, y a emular el modo en que nos comportamos a partir de eso. La razón por la que podemos ver a Boris Johnson mentir de manera obvia, y prometer algo que sabemos no va a cumplir, es porque no conectamos con ello. Vemos a un pequeño avatar, a un tío con un peinado estúpido sacando una bandera. Las consecuencias no son reales, y mientras nosotros permanecemos anónimos”.

Yorke habla también de su fascinación por los sueños y su papel en el proceso de la información que los seres humanos recibimos día a día, y habla sobre la necesidad de escuchar música triste: “Sabes que estás en problemas cuando la gente no quiere escuchar música triste. Es su manera de desconectarse del mundo”.