Thom Yorke anuncia su inminente nuevo álbum en solitario, ‘ANIMA’

Thom Yorke ha anunciado la llegada de su nuevo disco en solitario para el día 27 de junio, esto es, el viernes que viene. Se titula ‘ANIMA’ y con su lanzamiento se estrenará en Netflix un corto dirigido por Paul Thomas Anderson en el que sonarán tres canciones del disco, informa Pitchfork.

En palabras de Yorke, este corto será exactamente un “one-reeler”, un término que en la época del cine mudo se usaba para designar películas cortas que duraban unos 10 o 12 minutos.

El tracklist de ‘ANIMA’ incluye una canción que Yorke ya había presentado recientemente en directo, ‘I Am a Very Rude Person’. Este será el tercer álbum de estudio de Yorke en solitario tras ‘Tomorrow’s Modern Boxes‘, de 2014, y ‘The Eraser’, de 2006, si bien Yorke lanzó el año pasado ‘Suspiria‘, su banda sonora para la película del mismo nombre.

‘ANIMA’:

TRAFFIC

LAST I HEARD (…HE WAS CIRCLING THE DRAIN)

TWIST

DAWN CHORUS

I AM A VERY RUDE PERSON

NOT THE NEWS

THE AXE

IMPOSSIBLE KNOTS

RUNAWAYAWAY