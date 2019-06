Cardi B sortea la censura desdibujando pezones y genitales en el vídeo de ‘Press’

Cardi B estrena al fin el esperado vídeo de ‘Press’, el reciente single que ha lanzado al mercado, que ha alcanzado el puesto 16 en el Billboard Hot 100, pero que en su tercera semana encontramos ya en el número 60 de esta misma tabla estadounidense.

Para tratar de animar el asunto, el vídeo no decepciona con una serie de impactantes imágenes y un considerable “replay value” que seguramente logren elevar los modestos datos hasta ahora obtenidos por este tema que va destinado al que ha de ser el segundo largo de Cardi B. Si ya en la portada veíamos a la cantante desnuda huyendo de la prensa que critica en este brevísimo tema, en el vídeo aparece mayormente desprovista de ropa, aunque con pezones y genitales claramente desdibujados en un considerable esfuerzo por sortear la censura.

Jora Frantzis, que ya se encargó del vídeo de ‘Money’, dirige esta aventura en la que Cardi B acude a los juzgados acusada de asesinato, no sin un enorme séquito de fans que sostiene carteles tipo: “Inocente hasta que se demuestre lo contrario”. El juicio tiene lugar y finalmente vemos a la artista entrar en prisión, aunque una vez dentro, y como en un capítulo de ‘Vis a vis’ (a sus ojos quizá ‘Orange Is The New Black’), no es que la violencia se haya acabado…