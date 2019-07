La Canción del Día: David Berman vuelve al punto donde dejó Silver Jews con Purple Mountains

Hace poco más de un año, celebrando la llegada del estupendo catálogo casi al completo (sólo casi: artistas como Joanna Newsom aún rehusan a ceder su obra al streaming) del sello Drag City, recordábamos la figura de David Berman. Un artista confundido en su día como un émulo de Pavement que mostró con discos como ‘The Natural Bridge’ (1996) o ‘American Water’ (1998) que en realidad era un cantautor rock con tintes tradicionales y una personal perspectiva en sus letras, más cercano a compañeros de sello y generación como Will Oldham o Bill Callahan pero con un mayor sentido del humor y la ironía. Pero, tras varios discos, en 2008 publicó el notable ‘Lookout Mountain, Lookout Sea’, tras el que anunció su retiro total (de nuevo, casi: fue uno de los vocalistas invitados en el álbum de regreso de Avalanches) de la música… hasta ahora.

Hace algunas semanas, Drag City anunciaba que Berman había decidido sacar del congelador su faceta artística y que regresaba con un nuevo proyecto llamado Purple Mountains. Pero, pese al nuevo nombre, poco parece haber cambiado para Berman en lo musical, a tenor de los tres adelantos que ha mostrado de su debut, ‘Purple Mountains’, que, producido por los miembros del grupo Woods Jeremy Earl y Jarvis Taverniere, verá la luz el próximo 12 de julio. Si acaso, una voluntad manifiesta por acaparar una mayor atención, en forma de melodías certeras y arreglos casi convencionales, luminosos.

Apenas el pasado viernes mostraba la vibrante aunque tristona ‘Margaritas at the Mall‘, un par de semanas antes compartía una ‘Darkness and Cold‘ en la que hace leña de su propio patetismo (su vídeo es para no perdérselo), y algo más de un mes atrás, revelaba el primer single del álbum, que por méritos propios hoy destacamos como la Canción del Día. Se trata de ‘All My Happiness Is Gone’, una canción cuyo arranque, de coloridos sintetizadores y melodías memorables, parece en las antípodas del mensaje que sí aclara su título y extiende su letra. “Los amigos son más cálidos que el oro cuando te haces mayor / Y mantenerlos es más difícil de lo que supones / Últimamente tiendo a hacer extraños allá donde voy / Algunos de ellos fueron una vez gente que me alegraba conocer”, comienza Berman en una reflexión sobre cómo la vida nos va dejando cada vez más solos, derivando luego en escenas de ansiedad y depresión. Si hay alguien capaz de hacer una canción tan (aparentemente) divertida que nos deje un rictus de pavor, ese es David Berman.

Tracklist de ‘Purple Mountains’:

1. That’s Just The Way I Feel

2. All My Happiness is Gone

3. Darkness and Cold

4. Snow is Falling in Manhattan

5. Margaritas at the Mall

6. She’s Making Friends, I’m Turning Stranger

7. I Loved Being My Mother’s Son

8. Nights That Won’t Happen

9. Storyline Fever

10. Maybe I’m the Only One for Me