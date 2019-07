Emma Gonzalez critica duramente el vídeo de ‘God Control’ de Madonna

La activista Emma Gonzalez, que sobrevivió a una masacre en Estados Unidos y después se hizo popular por hacer un discurso de más de 10 minutos contra el uso de armas en este país, ha sido muy crítica con el vídeo estrenado recientemente por Madonna, precisamente contra el uso de armas, el correspondiente a ‘God Control’. El vídeo dirigido por Jonas Åkerlund recuerda a la matanza que se produjo en una discoteca gay de Orlando el 12 de junio de 2016.

La crítica de Emma Gonzalez hacia el vídeo de ‘God Control’ es muy significativa, pues Madonna ha incluido su famoso discurso en otra de las canciones de su disco ‘Madame X’, ‘I Rise’. En concreto son suyas las palabras y es suya la voz con las que arranca la composición: “Us kids don’t know what we’re talking about / That we’re too young to understand how the government works / We call B.S.”. “Nosotros, los jóvenes, no sabemos de lo que hablamos. Somos demasiado jóvenes para comprender cómo funciona el gobierno. ¡Y una mierda!”. De hecho, Time.com ha creado un vídeo oficial para la canción en el que aparece Emma Gonzalez, como podéis comprobar bajo estas líneas.

Emma ha dicho en Twitter que el vídeo de ‘God Control’ es “un desastre” (“fucked up”) y que es “horrible”. “Ella debería haber mandado un mensaje advirtiendo lo que su nuevo vídeo contenía, ESPECIALMENTE a las víctimas de la discoteca Pulse, ESPECIALMENTE al ser publicado justo después del aniversario del 12 de junio. Esta NO es la forma correcta de hablar de la violencia de armas, en contra de lo que muchos fans han dicho. La gente que trabaja en la comunidad por el control de armas sabe cómo hablar de la violencia de armas, no la mayoría de las celebridades”. En su cuenta se ha producido un debate sobre si el vídeo de Madonna dota de glamour a la violencia o si es claramente reivindicativo. Gonzalez ha borrado también algún tuit, pues Madonna sí ha linkado el lanzamiento de este vídeo desde el principio con varias asociaciones contra las armas e incluso ha recibido su apoyo.

So I’ve been ruminating on this thread for the past few days, make sure I get the words right. Madonna’s new video for her song #GodControl was fucked up, it was horrible. — Emma González (@Emma4Change) June 29, 2019

She should have sent out a message warning what her new video contained, ESPECIALLY to the Pulse Victims, ESPECIALLY as it was released Just After the Anniversary on June 12th. — Emma González (@Emma4Change) June 29, 2019

This is NOT the correct way to talk about gun violence, unlike how many fans have been exclaiming — people who have been working in the GVP community know how to talk about gun violence, not most celebrities. #GodControl — Emma González (@Emma4Change) June 29, 2019

If you want to support the gun violence prevention movement, donate to the places who need it, in this case the One Pulse Foundation and listen to the actual stories from actual survivors of gun violence. #GodControl — Emma González (@Emma4Change) June 29, 2019