La Canción del Día: Estrella Fugaz hace pop de nuestra historia más negra en ‘El verano español’

Es posible –aunque es más posible que no, desgraciadamente– que te suene un proyecto llamado ELM (de Experimental Little Monkey`) que en 2016 publicaba en Discos Walden ‘Positivismo tropical’. Tras él estaba Lucas Bolaño, un músico que, desde Madrid, muestra una enorme afinidad con los proyectos del Baix Llobregat en torno al desaparecido colectivo Hi-Jauh USB? –La Estrella de David, Gúdar, Tirana–. Pero, en su caso, siempre pone por delante la voluntad de no pasar desapercibido a nadie poniendo por delante el espíritu pop y melódico sin renunciar a desafiar las convenciones.

Así sucede sobre todo en ‘Un sendero fluorescente‘, el primer disco que publica bajo un nuevo alias, Estrella Fugaz. Un disco que ha sido grabado gracias al apoyo del Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid publicado por el modesto sello Caballito Records, y en el que cuenta con colaboraciones estelares del indie nacional como las de Soleá Morente, David Rodríguez, Caliza u Olivia Tirana. Y, aunque contiene canciones tan atractivas como ‘Alegría‘, ‘Max y Ellen‘, ‘Fin de año‘ o ‘Wow!’, hoy escogemos destacar ‘El verano español’ porque viene muy a cuento.

No sólo porque, ola de calor mediante, estemos inmersos ya de lleno en esa época estival, sino también por lo que tiene de actualidad su referencia al célebre crimen de Alcàsser, que ha sido objeto de una serie documental emitida en Netflix. Y es que, a través de esos asesinatos –”De la tierra salía una mano, una de las tres chiquillas

parecía que estuviera escapando, pero no”–, como también de la masacre de Puertourraco –”Y se fueron a la plaza del pueblo, con escopetas y cartuchos

y cayeron nueve cuerpos, menos mal que no eran tuyos”–, retrata cómo muchos hemos crecido en veranos en los que el drama y la tragedia emitidos en prime-time –”Veranos de Ramón García, de Pepe Navarro, la telebasura nos está salpicando”– se mezclaban con playa, vacaciones, fiestas populares y jolgorio, en un contraste realmente creepy que en aquellos momentos nos parecía casi normal, perfectamente descrito en ese verso final con flauta travesera, coros de Soleá y remate bossanovesco: “Banderas y banderillas, matanzas y homicidios / parrilladas y parricidios, idilios de verano”.