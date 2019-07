The Black Keys / “Let’s Rock”

Dan Auerbach y Patrick Carney, The Black Keys, habían construido toda una carrera basándose en la tradición blues-rockera, pero sabiendo dotarlo de una especial vigencia que lo hacía singularmente excitante, no viejuno. Diríamos que, si hubiera que sacarles un símil cinematográfico –también porque sus canciones podrían sonar en sus películas–, serían ese Tarantino que ha logrado que disfrutemos como si fuera nuevo del cine negro, el cine blaxploitation, el western, el cine bélico… Pero a nadie se le escapa que, en esa dinámica nostálgica, la línea es muy fina entre molar y acercarse a ser un dinosaurio. Pues bien, en el esperado ‘“Let’s Rock”’ –las comillas son importantes, en tanto que fueron las “inspiradoras” últimas palabras de un hombre ejecutado en la silla eléctrica– el dúo de Akron, Ohio, no la traspasan… pero se quedan muy cerca.

Mal acostumbrados como nos tenían en discos como ‘Brothers’, ‘El Camino’ (2011) y ‘Turn Blue’ (2014) a transitar caminos de blues, soul, rock, hillbilly y honky tonk con insólitas contundencia y frescura, el primer disco de The Black Keys en 5 años suena en muchos momentos acartonado y apolillado. Porque que ‘“Let’s Rock”’ pretenda ser una vuelta a los orígenes –autoproducen ellos– y un “homenaje a la guitarra” es una cosa. Y otra muy distinta el descarado fusilamiento de las maneras de ZZ Top o Lynyrd Skynyrd que practican en buena parte del álbum, a las que no aportan más que el ingenio para marcarse algunos buenos ganchos y riffs. Así es como salvan canciones bastante predecibles pero eficaces como ‘Shine A Little Light’, ‘Eagle Birds’, ‘Lo/Hi’ o ‘Get Yourself Together’ o ‘Fire Walk With Me’, mientras que ‘Under The Gun’, ‘Breaking Down’ (su gran línea de bajo y el sitar no la libran de sonar demasiado AOR) o ‘Tell Me Lies’ suenan más enérgicas que ingeniosas, casi miméticas. ¡Si hasta parece que vayan a arrancarse por ‘Proud Mary’ en el inicio de ‘Sit Around and Miss You’!

Por suerte la magia con la que ya nos hicieran bailar con ‘Lonely Boy’, ‘Fever’ o ‘Gold on the Ceiling’ permanece intacta en ‘Go’. Y, pese a la escasez de medios empleados –las coristas Leisa Hans y Ashley Wilcoxson son las únicas colaboradoras externas del álbum–, también cabe destacar que sepan sazonar el leve regusto rancio de ese retrorock con cortes que aportan perspectivas distintas, como la casi beatle-esca ‘Every Little Thing’ o ‘Walk Across The Water’, que sabe a gloria aunque solo sea por la variedad que aportan sus teclados –es el único corte en el que se emplean–. Así, ‘“Let’s Rock”’ es un buen disco de rock, claro. Pero claramente se echa en falta en él la mano de Danger Mouse en la producción, aportando ese halo distintivo que había llevado a The Black Keys a lo más alto.

Calificación: 6,6/10

Te gustará si te gustan: Jack White, Eagles of Death Metal… y ZZ Top.

Lo mejor: ‘Go’, ‘Shine a Little Light’, ‘Lo/hi’, ‘Every Little Thing’

Escúchalo: Spotify