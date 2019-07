Gloria Trevi / Diosa de la noche

“¡No estoy loca!” era el grito de guerra de Gloria Trevi en el tema que abría su disco de debut a finales de los años 80. Se trataba de uno de sus más tempranos éxitos, ‘Dr Psiquiatra’, y la gracia del tema es que puede que Treviño no estuviera loca, pero lo parecía en el buen sentido de la palabra. ¿Y ese cuál era en los tiempos de lo políticamente incorrecto? El sentido de no hacer lo que el público esperara de ella en una presentación televisiva sino lo contrario, o el sentido de ir de “pelo suelto” cuando la mayoría de la sociedad esperaba que te lo recogieras como si fueras la inofensiva protagonista de la telenovela más blanca de toda el Galavisión. 30 años después, Gloria Trevi continúa rompiendo moldes. Su nuevo disco ‘Diosa de la noche’ sí incluye alguna balada digna de Isabel Pantoja, a la que se asemeja en voz (‘Vas a recordarme’, ‘Yo soy su vida’) o estética (‘Mediterráneo’). Pero es mucho más interesante cuando Gloria Trevi se suelta la melena y se muestra totalmente desenfrenada, lo cual sucede en varias ocasiones de este disco dedicado al mundo de la noche, como ella misma nos ha explicado.

Se ve muy claro en ‘Ábranse perras’, su ‘Bitch I’m Madonna‘ particular, en el que caben beats como de Mad Decent, trompetillas beatlianas, un subidón cuasi breakbeat y cuerdas disco a lo ‘I Will Survive’, todo ello sobre ecos melódicos más bien de Raphael (a quien Trevi ha versionado) o Mónica Naranjo. También en ‘Me lloras’, un tema dancehall junto a Charly Black, que resulta hilarante cuando oímos a Gloria Trevi imitar un llanto a modo de burla; o en ‘Que me duela’, en el que caben los arreglos de una Melanie Martinez, la oscuridad de una Halsey y una melodía un tanto Eleni Foureira, que funciona mejor cuanto más se va acelerando. “Yo era el terror de algunos papás”, canta ahora en ‘Tribu’, un tema sobre la amistad quizá enfocado a la comunidad gay. Pero lo mejor es que sigue dando miedo cuando se lo propone.

Esto no quiere decir que en los momentos más baladescos, el disco resulte aburrido. Cuando ‘Mediterráneo’ parece anticipar una segunda parte de álbum más discreta, aparece ‘Ellas soy yo’, un relevante himno feminista en el que Gloria Trevi critica algunos de los clichés machistas que han estado grabados en la sociedad, y lo siguen estando, como muestra la postura de algunos sobre el caso de La Manada en España. “Tuvo la culpa de que la tocaran por su minifalda” y “ella quería ser violada” se parecen mucho a frases que he escuchado en el vestuario de mi gimnasio en pleno 2019, y aún queda mucho por recorrer para que dejemos de ver a un artista masculino de 50 años como alguien “interesante” y a una mujer de 30 como alguien a quien está a punto de pasársele el arroz. A continuación, ‘Yo tengo hoy’ suena edificante y esperanzadora, muestra de un disco que presenta un buen equilibrio entre conciencia social, libertad y divertimento: cierra algo llamado nada menos que ‘Hijoepu*#‘, un tema junto a Karol G en el que mandan a un ídem a paseo. Gloria Trevi actúa hoy viernes en el Orgullo de Madrid.

Calificación: 6/10

Te gustará si te gustan: la Alaska más guitarrera, la Madonna entre 2012 y 2015, Mónica Naranjo

Lo mejor: ‘Que me duela’, ‘Ábranse perras’, ‘Ellas soy yo’, ‘Me lloras’

Escúchalo: Spotify