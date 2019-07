La Canción del Día: la celestial ‘Melody of Love’ es otro gran “segundo single” de Hot Chip

‘Boy from School’, ‘Ready for the Floor’, ‘I Feel Better’, ‘Need You Now’… la carrera de Hot Chip está llena de “segundos singles” que son igual de buenos que los primeros. De hecho algunos de ellos -especialmente ‘Ready for the Floor’ y ‘I Feel Better’- eran claramente mejor que los primeros. Y la historia se repite con su último álbum, el notable ‘A Bath Full of Ecstasy’ que presentan hoy jueves en Bilbao BBK Live y en otoño en Madrid y Barcelona. ‘Melody of Love’ es una canción capaz de llevarte mucho más lejos incluso que ‘Hungry Child’.

El grupo nos contaba durante una entrevista que con este álbum habían querido acercarse al pop -quizá tras el más árido disco anterior- y ponían ‘Melody of Love’ como ejemplo. “Intentamos concentrarnos en algo como ‘Melody of Love’, que tiene mucho poder, es todo lo directos que podemos ser, sin ser tan descarado como ‘Ready for the Floor’”, indicaba en concreto Joe Goddard.

Se trata de una celestial producción en la que la voz de Alexis Taylor, la melodía y los arreglos se concentran en tratar de hacerte levantar los pies del suelo, haciendo un claro paralelismo entre éxtasis, espiritualidad y esos momentos en que sientes que estás enamorado: “cuando estaba a tu lado, no escuchaba cosas malas” porque lo único que “resonaba” era la “melodía del amor” a la que alude el estribillo. Interludio y crescendo contribuyen a esa sensación generalizada, así como ese góspel sampleado de The Mighty Clouds of Joy que recuerda a los samples de Moby para ‘Play’.

Hot Chip, acompañados de Alaskalaska, actuarán el jueves 28 de noviembre en La Riviera de Madrid y el viernes 29 de noviembre en Razzmatazz, Barcelona. Las entradas salen a la venta mañana viernes 12 de julio.